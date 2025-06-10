"Могло закончиться очень плохо": на Кэти Перри напал фанат во время концерта (видео)

Американская певица Кэти Перри попала в конфуз из-за фаната, который внезапно выбежал на сцену во время ее тура Lifetime в Сиднее, Австралия.

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Об этом пишет New York Post.

Кэти Перри в Австралии

Инцидент произошел в понедельник, 9 июня, когда 40-летняя певица исполняла свой хит Hot N Cold во время концерта в Сиднее, Австралия. Перри заметно удивилась во время неожиданной встречи, она быстро схватила гитару и отвернулась от фаната сразу после того, как он обнял ее за плечи.

"Ну, такого шоу больше никогда не будет, так что просто наслаждайся им, Сидней", — сказала Перри в микрофон, когда мужчину схватила охрана.

"Что, черт возьми, происходит?!" — крикнула певица, когда нарушителя наконец-то вывели со сцены.

Хотя избранница Орландо Блума сохраняла спокойствие во время инцидента и продолжила свое выступление, поклонники поп-звезды выразить свой шок относительно "очень опасного" инцидента.

"Очень опасный момент", "Охрану уволят, особенно ту, которая должна была охранять вход на сцену. Охранник Кэти был первым. Это могло закончиться очень плохо!", "Почему он подумал, что это хорошая идея — так напасть на артистку?", "Кэти Перри отнеслась к этому профессионально, слава Богу, с ней все в порядке", "Кэти справилась с этим как профессионал — хаос на сцене, и она все равно сохраняла спокойствие", — пишут пользователи сети в Х.

Впрочем, были и зрители, которые утверждали, что инцидент был "постановкой", чтобы завируситься в сети.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Орландо Блума и Кэти Перри заметили на редкой прогулке с их маленькой дочкой.

Кэти Перри оказалась под следствием из-за возможного вреда окружающей среде испанских дюн после съемок клипа.

Кроме того, Фокус писал о "последнем" предупреждении Кэти Перри Орландо Блуму.