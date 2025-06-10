"Могло закінчитися дуже погано": на Кеті Перрі напав фанат під час концерту (відео)

Американська співачка Кеті Перрі потрапила в конфуз через фаната, який раптово вибіг на сцену під час її туру Lifetime в Сіднеї, Австралія.

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Про це пише New York Post.

Кеті Перрі в Австралії

Інцидент стався в понеділок, 9 червня, коли 40-річна співачка виконувала свій хіт Hot N Cold під час концерту в Сіднеї, Австралія. Перрі помітно здивувалася під час несподіваної зустрічі, вона швидко схопила гітару та відвернулася від фаната одразу після того, як він обійняв її за плечі.

"Ну, такого шоу більше ніколи не буде, тож просто насолоджуйся ним, Сідней", — сказала Перрі в мікрофон, коли чоловіка схопила охорона.

"Що, чорт забирай, відбувається?!" — крикнула співачка, коли порушника нарешті вивели зі сцени.

Хоча обраниця Орландо Блума зберігала спокій під час інциденту та продовжила свій виступ, шанувальники поп-зірки висловити свій шок щодо "дуже небезпечного" інциденту.

"Дуже небезпечний момент", "Охорону звільнять, особливо ту, яка мала охороняти вхід на сцену. Охоронець Кеті був першим. Це могло закінчитися дуже погано!", "Чому він подумав, що це гарна ідея – так напасти на артистку?", "Кеті Перрі поставилася до цього професійно, слава Богу, з нею все гаразд", "Кеті впоралася з цим як професіонал – хаос на сцені, і вона все одно зберігала спокій", — пишуть користувачі мережі в Х.

Втім, були й глядачі, які стверджували, що інцидент був "постановкою", аби завіруситися в мережі.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Орландо Блума та Кеті Перрі помітили на рідкісній прогулянці з їхньою маленькою донькою.

Кеті Перрі опинилася під слідством через можливу шкоду довкіллю іспанських дюн після зйомок кліпу.

Крім того, Фокус писав про "останнє" попередження Кеті Перрі Орландо Блуму.