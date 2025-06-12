"Мне плевать": скандальный Спартак Суббота вышел на связь, где он сейчас (видео)

Скандальный блогер Спартак Суббота впервые за долгое время вышел на связь из-за границы. Судя по всему, он находится в Испании.

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Психиатр и писательница Светлана Исаенко опубликовала отрывок из подкаста, который выйдет вскоре.

Спартак Суббота записал подкаст на 4,5 часа

Сидя на природе, Суббота в очередной раз подчеркнул, что ему "плевать" на репутацию и мнение социума после скандала в 2023 году относительно вероятной подделки документов.

"Мне плевать на мнение социума. Я считаю, что репутация — это полный бред. Потому что репутацию можно один раз испортить и никогда к ней не возвращаться. Репутация — это рычаг быдла над талантливым человеком. Мораль придумана сильными, чтобы слабые не вы****вались. Вот и все", — говорит блогер.

Пока это все цитаты Субботы, которые известны из будущего видео. Исаенко сказала, что писали этот подкаст 4,5 часа.

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"Получилось очень искаженно откровенно, местами шокирующе и очень глубоко. Для меня Спартак Суббота — это явление. Он одиозный, но по моему мнению гениальный, вне порядочности честный в своей честности... вообще, уже в это воскресенье всем рекомендую посмотреть шоу об идеальном в своем несовершенстве", — отметила писательница.

Светлана Исаенко как раз находится в Испании, куда, по слухам, и уехал Суббота.

Зрители неоднозначно отреагировали на появление в инфополе персоны в отношении которой до сих пор продолжается расследование в Украине.

"А зачем? Какие ценности несет этот человек?", "Очень классно, вот только интересно почему он не был такой честный до того как на него сделали расследование?)", "фух. Наконец-то новый скандал нас ждет. Передаю билет на шакалий экспресс", — пишут пользователи сети, в частности, последний комментарий от журналистки Рамины Эсхакзай.

Кто такой Спартак Суббота

Суббота был соведущим одного из популярных украинских подкастов "Подкаст-терапия", где вместе с актером Евгением Яновичем они обсуждали психологию.

В 2023 году психолог и гештальт-терапевт Илья Полуденный собрал издал расследование, в котором отметил, что Суббота мог врать о себе. На YouTube есть целая пятисерийная версия расследования. Блогер отрицал эти обвинения.

Правоохранители тем временем рассказали, что проводят необходимые следственные (розыскные) действия, направленные на установление обстоятельств событий по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, то есть использование заведомо поддельного документа.

Спартак Суббота Фото: spartaksubbota/ Instagram

После разрыва связей с Яновичем, начала расследования полиции и общественного резонанса Спартак выехал из Украины. Судя по геолокации профиля блогера в Instagram, он действительно находится в Испании, а именно в Барселоне.

Интересно, что тему репутации Суббота не впервые поднимает такими цитатами.

"Ну во-первых, скажу что мне по**р на репутацию, потому что репутация — это власть большинства быдла, которое не интересуется развитием, над меньшинством, которое что-то делает. Никогда не обращай внимания на репутацию. Репутация — это весомая тема. То есть тобой можно управлять за счет репутации. У всех известных как хороших, так и плохих людей всегда была плохая репутация. Худшая репутация была у Иисуса. Это закончилось тем, что его просто распяли", — говорил блогер в интервью Славе Демину, которое уже исчезло с YouTube-канала журналиста.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Спартак Суббота публично прокомментировал выезд из Украины режиссера и актера Руслана Ханумака.

Суббота, которого обвинили в инфомошенничестве, признался, что не обновлял данные в ТЦК из-за учебы.

Кроме того, Фокус подробнее писал о расследовании относительно вероятного обмана Спартака Субботы.