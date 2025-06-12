"Мені плювати": скандальний Спартак Суббота вийшов на звʼязок, де він зараз (відео)

Скандальний блогер Спартак Суббота вперше за довгий час вийшов на звʼязок з-за кордону. Судячи з усього, він перебуває в Іспанії.

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Психіатриня та письменниця Світлана Ісаєнко опублікувала уривок з подкасту, який вийде незабаром.

Спартак Суббота записав подкаст на 4,5 години

Сидячи на природі, Суббота вчергове наголосив, що йому "плювати" на репутацію та думку соціуму після скандалу у 2023 році щодо ймовірної підробки документів.

"Мені плювати на думку соціуму. Я вважаю, что репутація — це повна маячня. Тому що репутацію можна один раз зіпсувати і ніколи до неї не повертатися. Репутація — це важіль бидла над талановитою людиною. Мораль придумана сильними, щоб слабкі не ви****вались. Ось і все", — каже блогер.

Наразі це всі цитати Субботи, які відомі з майбутнього відео. Ісаєнко сказала, що писали цей подкаст 4,5 години.

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"Вийшло дуже спотворено відверто, місцями шокуюче і дуже глибоко. Для мене Спартак Субота — це явище. Він одіозний, але на мою думку геніальний, поза порядностю чесний у своїй чесності… взагалі, вже цієї неділі всім рекомендую подивитися шоу про ідеальне у своїй недосконалості", — зазначила письменниця.

Світлана Ісаєнко якраз перебуває в Іспанії, куди, за чутками, і виїхав Суббота.

Глядачі неоднозначно відреагували на появу в інфополі персони щодо якої досі триває розслідування в Україні.

"А навіщо? Які цінності несе ця людина?", "Дуже класно, от тільки цікаво чому він не був такий чесний до того як на нього зробили розслідування?)", "фух. Нарешті новий скандал на нас чекає. Передаю квиток на шакалячий експрес", — пишуть користувачі мережі, зокрема, останній коментар від журналістки Раміни Есхакзай.

Хто такий Спартак Суббота

Суббота був співведучим одного з популярних українських подкастів "Подкаст-терапія", де разом з актором Євгеном Яновичем вони обговорювали психологію.

У 2023 році психолог і гештальт-терапевт Ілля Полудьонний зібрав видав розслідування, у якому наголосив, що Суббота міг брехати про себе. На YouTube є ціла п’ятисерійна версія розслідування. Блогер заперечував ці звинувачення.

Правоохоронці тим часом розповіли, що проводять необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення обставин подій за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України, тобто використання завідомо підробленого документа.

Спартак Суббота Фото: spartaksubbota/ Instagram

Після розірвання звʼязків з Яновичем, початку розслідування поліції та суспільного резонансу Спартак виїхав з України. Судячи з геолокації профілю блогера в Instagram, він справді перебуває в Іспанії, а саме в Барселоні.

Цікаво, що тему репутації Суббота не вперше порушує такими цитатами.

"Ну по-перше, скажу що мені по**р на репутацію, тому що репутація — це влада більшості бидла, яке не цікавиться розвитком, над меншістю, яка щось робить. Ніколи не звертай уваги на репутацію. Репутація — це важільна тема. Тобто тобою можна керувати за рахунок репутації. У всіх відомих як хороших, так і поганих людей завжди була погана репутація. Найгірша репутація була в Ісуса. Це закінчилось тим, що його просто розіп'яли", — казав блогер в інтервʼю Славі Дьоміну, яке вже зникло з YouTube-каналу журналіста.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Спартак Суббота публічно прокоментував виїзд із України режисера та актора Руслана Ханумака.

Суббота, якого звинуватили в інфошахрайстві, зізнався, що не оновлював дані в ТЦК через навчання.

Крім того, Фокус детальніше писав про розслідування щодо ймовірного обману Спартака Субботи.