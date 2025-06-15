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Стиль жизни

"Работники завода не едят": мужчина показал, как на самом деле делают вермишель

Лапша быстрого приготовления в тарелке
Фото: Unplash | Лапша быстрого приготовления

Лапша быстрого приготовления — любимая еда молодежи. Благодаря простоте приготовления и доступной цене этот продукт стал чрезвычайно популярным во всем мире.

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Однако далеко не все знают о процессе изготовления этого продукта. Один из пользователей TikTok, зарегистрированный как kir0073, раскрыл некоторые этапы производства на заводе, название и месторасположение которого не указаны. Это видео стало очень популярным на платформе.

В кадре можно увидеть, как рабочие в специальной униформе и перчатках кладут поверх кусочков лапши упаковку со специями. Далее все это автоматически упаковывается. Готовую продукцию складывают в бумажные коробки на поддонах.

Отзывы пользователей

Пользователи сети начали активно комментировать увиденное.

  • "Вот вы и попались, почему мне попалась пачка без приправы?";
  • "Класть сверху специи 12 часов, я бы сошел с ума";
  • "Мужик так аккуратненько и бережно кладет специи, поправляет даже";
  • "Работники этого производство не едят эту химию".
Реакция людей на производство лапши Fullscreen
Отзывы зрителей
Фото: TikTok

"Все едят, мы не заставляем, они видят, из чего делается продукт", — ответил автор видео на последний комментарий.

Из чего делают лапшу

Главные ингредиенты — пшеничная мука, крахмал, вода и соль. Также часто используется пальмовое масло. Рецептура может варьироваться в зависимости от бренда. Кроме основных ингредиентов, в состав входят различные добавки для придания вкуса, аромата и сохранения продукта. Сюда относятся специи, ароматизаторы, консерванты и другие пищевые добавки, которые формируют характерный вкус.

Лапша быстрого приготовления на столе Fullscreen
Блогер показал, как изготавливают лапшу быстрого приготовления
Фото: Unplash

Лапша быстрого приготовления популярна среди студентов, путешественников и людей, которые ценят скорость в приготовлении пищи. Этот продукт способен превратиться в полноценное блюдо за считанные минуты, также простую технологию производства, однако очень противоречив относительно пользы для организма человека.

Напомним, ранее Фокус писал:

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