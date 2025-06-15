"Працівники заводу не їдять": чоловік показав, як насправді роблять вермішель

Локшина швидкого приготування — улюблена їжа молоді. Завдяки простоті приготування та доступній ціні цей продукт став надзвичайно популярним у всьому світі.

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Однак далеко не всі знають про процес виготовлення цього товару. Один з користувачів TikTok, зареєстрований як kir0073, розкрив деякі етапи виробництва на заводі, назва і місцерозташування якого не вказані. Це відео стало дуже популярним на платформі.

У кадрі можна побачити, як робітники у спеціальній уніформі та рукавичках кладуть поверх шматочків локшини пакування зі спеціями. Далі все це автоматично запаковується. Готову продукцію складають у паперові коробки на піддонах.

Відгуки користувачів

Користувачі мережі почали активно коментувати побачене.

"Ось ви й попалися, чому мені попалася пачка без приправи?";

"Класти зверху спеції 12 годин, я б збожеволів";

"Мужик так акуратненько і дбайливо кладе спеції, поправляє навіть";

"Працівники цього виробництво не їдять цю хімію".

Відгуки глядачів Фото: TikTok

"Усі їдять, ми не змушуємо, вони бачать, з чого робиться продукт", — відповів автор відео на останній коментар.

З чого роблять локшину

Головні інгредієнти — пшеничне борошно, крохмаль, вода та сіль. Також часто використовується пальмова олія. Рецептура може варіюватися залежно від бренду. Окрім основних інгредієнтів, до складу входять різноманітні добавки для надання смаку, аромату та збереження продукту. Сюди відносяться спеції, ароматизатори, консерванти та інші харчові добавки, які формують характерний смак.

Блогер показав, як виготовляють локшину швидкого приготування Фото: Unplash

Локшина швидкого приготування популярна серед студентів, мандрівників та людей, які цінують швидкість у приготуванні їжі. Цей продукт здатен перетворитися на повноцінну страву за лічені хвилини, також має просту технологію виробництва, однак дуже суперечливий щодо користі для організму людини.

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