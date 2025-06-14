"Похож на Андрея": бывшая Дзидзьо родила сына и удивила выбором имени (фото)

Украинская певица SLAVIA впервые стала мамой. Артистка родила от своего мужа — бизнесмена Андрея Павлюка. Радостное событие произошло еще в воскресенье, 8 июня, однако информация появилась только сейчас.

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Артистка опубликовала в своем Instagram трогательное фото, где счастливые родители касаются ладошки новорожденного малыша — это мальчик. Роды проходили в Житомирском областном перинатальном центре.

"В воскресенье, на праздник Пресвятой Троицы, нас стало трое. Спасибо Богу за благословенный дар", — написала счастливая мама под фотографией.

Рождение первенца

В комментариях к публикации поклонники и коллеги поздравляют супругов с рождением сына. Среди них бывший муж певицы — Дзидзьо (Михаил Хома).

В комментарии для KP.ua артистка раскрыла детали родов. По ее словам, мальчик родился с весом более 3 килограммов и ростом 52 сантиметра. Интересно, что пара поженилась только за день до рождения ребенка — 7 июня, а схватки у певицы начались уже ночью.

Украинская певица SLAVIA впервые стала мамой Фото: SLAVIA | Instagram

"Такой у нас чудесный мальчик, даже не верится, что это я его родила. Счастье просто переполняет. Даже трудно передать свои эмоции словами. Интересного рассматривать, на кого он похож. Мне кажется, на Андрея", — поделилась молодая мама.

Бизнесмен Андрей Павлюк был рядом с любимой во время родов.

SLAVIA со своим возлюбленным Фото: SLAVIA | Instagram

Выбор имени для сына

Сейчас молодые родители еще не пришли к согласию относительно выбора имени.

"Я очень хочу назвать Львом. Андрей предлагает назвать Атласом. Ему это имя очень нравится. Говорит, что будет классное имя, если сын решит стать артистом. Для сцены оно то классно, а для жизни, как по мне, не очень подходит. Поэтому думаем", — рассказала SLAVIA.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Дзидзьо отреагировал на беременность своей бывшей жены Ярославы Хомы (SLAVIA), публично поздравив ее.

Также мы рассказывали, почему бывшая жена Дзидзьо не смогла выйти замуж за бизнесмена.

Интересно, что SLAVIA объявила о своей первой беременности необычным способом, показав клип на песню "Девка с перцем".