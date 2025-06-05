Бывшая жена Дзидзьо не смогла выйти замуж за бизнесмена: что произошло

Украинская певица SLAVIA (Ярослава Хома), которая ждет своего первого ребенка, не смогла заключить брак с женихом Андреем Павлюком.

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Об этом артистка сообщила в Instagram.

Оказалось, что паре предложили заключить брак аж в январе 2026 года, впоследствии появилось свободное окошко в конце июля этого года. Но влюбленные не хотят столько ждать.

"Дия предложила ближайшую дату бракосочетания в январе 2026 года. После нескольких попыток и мониторинга нашли окошко в конце июля. Забронировали, подумали 12 часов (именно столько система дает времени на размышления) и решили, что нам надо уже", — написала Ярослава.

SLAVIA хочет побыстрее заключить брак Фото: скриншот

После этого Ярослава и Андрей решили обратиться в государственный ЗАГС с мыслью, что там будет быстрее.

"В ЗАГСе брак регистрируется через месяц после подачи заявления, но при наличии уважительных причин могут зарегистрировать раньше. В некоторых случаях, например, во время военного положения, регистрация брака возможна в день подачи заявления, а также в особых случаях, таких как беременность", — отметила SLAVIA.

Поэтому, вероятно, пара воспользовалась этой возможностью.

SLAVIA хочет побыстрее заключить брак Фото: скриншот

Более того, исполнительница раскрыла стоимость заключения брака в двух из этих вариаций.

Стоимость заключения брака в "Дії"

Государственная пошлина — 0,85 грн. Церемония регистрации брака — 1016 грн. Доставка свидетельств о бракосочетании — 390 грн.

Стоимость бракосочетания в ЗАГСе

Государственная пошлина — 0,85 грн. Церемония регистрации брака без торжеств — 139 грн.

SLAVIA Фото: скриншот SLAVIA Фото: скриншот

Беременная певица SLAVIA выходит замуж

После развода с Дзидзьо Ярослава взяла паузу в карьере. А уже в начале апреля 2025 года она громко вернулась с новым клипом, в котором намекнула на то, что впервые беременна. Впоследствии домыслы подтвердились.

Избранником артистки стал бизнесмен Андрей Павлюк, с которым они познакомились в киношколе.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Дзидзьо отреагировал на беременность своей бывшей жены Ярославы Хомы (SLAVIA), публично поздравив ее.

Певица SLAVIA объявила о своей первой беременности необычным способом, показав клип на песню "Девка с перцем".

Кроме того, Фокус писал о том, чего нельзя делать в роли гостя на свадьбе.