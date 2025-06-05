Бывшая жена Дзидзьо не смогла выйти замуж за бизнесмена: что произошло
Украинская певица SLAVIA (Ярослава Хома), которая ждет своего первого ребенка, не смогла заключить брак с женихом Андреем Павлюком.
Об этом артистка сообщила в Instagram.
Оказалось, что паре предложили заключить брак аж в январе 2026 года, впоследствии появилось свободное окошко в конце июля этого года. Но влюбленные не хотят столько ждать.
"Дия предложила ближайшую дату бракосочетания в январе 2026 года. После нескольких попыток и мониторинга нашли окошко в конце июля. Забронировали, подумали 12 часов (именно столько система дает времени на размышления) и решили, что нам надо уже", — написала Ярослава.
После этого Ярослава и Андрей решили обратиться в государственный ЗАГС с мыслью, что там будет быстрее.
"В ЗАГСе брак регистрируется через месяц после подачи заявления, но при наличии уважительных причин могут зарегистрировать раньше. В некоторых случаях, например, во время военного положения, регистрация брака возможна в день подачи заявления, а также в особых случаях, таких как беременность", — отметила SLAVIA.
Поэтому, вероятно, пара воспользовалась этой возможностью.
Более того, исполнительница раскрыла стоимость заключения брака в двух из этих вариаций.
Стоимость заключения брака в "Дії"
Государственная пошлина — 0,85 грн. Церемония регистрации брака — 1016 грн. Доставка свидетельств о бракосочетании — 390 грн.
Стоимость бракосочетания в ЗАГСе
Государственная пошлина — 0,85 грн. Церемония регистрации брака без торжеств — 139 грн.
Беременная певица SLAVIA выходит замуж
После развода с Дзидзьо Ярослава взяла паузу в карьере. А уже в начале апреля 2025 года она громко вернулась с новым клипом, в котором намекнула на то, что впервые беременна. Впоследствии домыслы подтвердились.
Избранником артистки стал бизнесмен Андрей Павлюк, с которым они познакомились в киношколе.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Дзидзьо отреагировал на беременность своей бывшей жены Ярославы Хомы (SLAVIA), публично поздравив ее.
- Певица SLAVIA объявила о своей первой беременности необычным способом, показав клип на песню "Девка с перцем".
Кроме того, Фокус писал о том, чего нельзя делать в роли гостя на свадьбе.