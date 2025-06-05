8 ошибок гостей на свадьбе, которые свидетельствуют о грубом незнании этикета

Начался и продолжается сезон свадеб. Отправляясь на особый праздник в роли гостя не стоит забывать о правилах поведения в этот день.

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Об этом пишет Business Insider.

Эксперты по этикету рассказали об ошибках, которые гости никогда не должны делать на свадьбах. Переборщить в баре, привести незваного гостя и взять еду домой — все это большие ошибки.

Опоздание на церемонию

На планирование свадьбы тратится много времени, усилий и денег, поэтому важно, чтобы гости вели себя как можно лучше во время празднования. Свадьбы, особенно большие, требуют значительного планирования и координации.

Хотя вы можете регулярно опаздывать на другие мероприятия, свадьба — это не место для опозданий. В такой среде опоздание может нарушить ход церемонии или приема.

"Опоздание на свадебную церемонию — это социальная ошибка", — сказала эксперт по этикету Лиза Мирза Гроттс.

В частности, гости должны планировать прибытие по крайней мере на 15 минут раньше, чтобы был запас времени.

Игнорирование дресс-кода

Эксперт по этикету Джамила Мусаева сказала, что игнорирование дресс-кода на свадьбе является большой ошибкой.

"Когда гость появляется неумело одетым, это нарушает эстетику и даже может создать дискомфорт для других. Всегда лучше быть немного чрезмерно одетым, чем рисковать выглядеть неуместно", — считает она.

Ношение белого или светлых цветов

Джо Хейз, эксперт по этикету и основательница EtiquetteExpert.Org, отметила, что гостям никогда нельзя надевать полностью белую, кремовую или бледно-пастельную одежду.

"Не надевайте стиль, который выглядит хотя бы свадебным. Вы же не хотите даже близко подходить к тому, чтобы привлечь внимание невесты", — сказала Хейз.

Однако, белые элементы в наряде приемлемы, если они в пределах разумного.

На свадьбу в роли гостя не стоит приходить в белом наряде Фото: Shutterstock

Фотографирование во время церемонии без разрешения на это

Ничто так не испортит свадебные фотографии, как вспышки камеры и поднятые руки с телефонами.

Чтобы уменьшить эту проблему, многие пары сейчас просят проводить церемонии "без доступа к интернету", где смартфоны и другие электронные устройства откладываются.

Игнорирование желаний пары и использование телефона — одни из самых неуважительных вещей, которые гость может сделать во время церемонии.

Приведение не приглашенных гостей

Неподтвержденные гости, включая детей, влияют на количество гостей, планирование питания и динамику стола, а также вызывают стресс и разочарование у пары и свадебных координаторов.

"Приведение кого-то, кто не был явно приглашен, создает неожиданную финансовую и логистическую нагрузку на пару", — отметила Мусаева.

На свадьбу нельзя приводить не приглашенного гостя Фото: Getty

Чрезмерное "угощение" за барной стойкой

Открытые бары являются популярным выбором для свадеб, но эксперты говорят, что важно, чтобы гости не переусердствовали.

"Чрезмерное употребление алкоголя свидетельствует о недостатке самосознания и создает лишнюю нагрузку на хозяев", — сказала Мусаева.

Гость, который становится громким, может полностью изменить настроение вечера. Это переключает внимание с пары на чье-то поведение.

Отклонение от свадебного вишлиста

Хотя дарение паре личного и продуманного подарка может показаться благородным, эксперты говорят, что гостям свадьбы следует избегать отклонения от предоставленного свадебного вишлиста, поскольку это может создать больше работы для пары в будущем.

Привлекать внимание только к себе

Претендовать на внимание любым важным личным объявлением или новостями является эгоцентричным и опрометчивым.

"Не привлекайте к себе внимания и не делайте этот день о себе. Это касается предложений о свадьбе или объявлений о рождении ребенка. Этот день посвящен паре, а не вам", — говорит Хейз.

Более того, гостям не стоит брать еду со стола домой. Лучше спрашивать разрешения, прежде чем брать что-то с собой.

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