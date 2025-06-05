8 помилок гостей на весіллі, які свідчать про грубе незнання етикету

Почався і продовжується сезон весіль. Вирушаючи на особливе свято в ролі гостя не варто забувати про правила поведінки в цей день.

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Про це пише Business Insider.

Експерти з етикету розповіли про помилки, яких гості ніколи не повинні робити на весіллях. Переборщити в барі, привести непроханого гостя та взяти їжу додому – усе це великі помилки.

Запізнення на церемонію

На планування весілля витрачається багато часу, зусиль та грошей, тому важливо, щоб гості поводилися якнайкраще під час святкування. Весілля, особливо великі, вимагають значного планування та координації.

Хоча ви можете регулярно запізнюватися на інші заходи, весілля – це не місце для запізнень. У такому середовищі запізнення може порушити хід церемонії чи прийому.

"Запізнення на весільну церемонію – це соціальна помилка", – сказала експертка з етикету Ліза Мірза Гроттс.

Зокрема, гості повинні планувати прибуття принаймні на 15 хвилин раніше, аби був запас часу.

Ігнорування дрес-коду

Експертка з етикету Джаміла Мусаєва сказала, що ігнорування дрес-коду на весіллі є великою помилкою.

"Коли гість з'являється невміло одягненим, це порушує естетику і навіть може створити дискомфорт для інших. Завжди краще бути трохи надмірно одягненим, ніж ризикувати виглядати недоречно", — вважає вона.

Носіння білого або світлих кольорів

Джо Гейз, експертка з етикету та засновниця EtiquetteExpert.Org, зазначила, що гостям ніколи не можна одягати повністю білий, кремовий або блідо-пастельний одяг.

"Не одягайте стиль, який виглядає бодай весільним. Ви ж не хочете навіть близько підходити до того, щоб привернути увагу нареченої", – сказала Гейз.

Однак, білі елементи у вбранні прийнятні, якщо вони в межах розумного.

На весілля в ролі гостя не варто приходити в білому вбранні Фото: Shutterstock

Фотографування під час церемонії без дозволу на це

Ніщо так не зіпсує весільні фотографії, як спалахи камери та підняті руки з телефонами.

Щоб зменшити цю проблему, багато пар зараз просять проводити церемонії "без доступу до інтернету", де смартфони та інші електронні пристрої відкладаються.

Ігнорування бажань пари та використання телефону – одні з найнеповажніших речей, які гість може зробити під час церемонії.

Приведення незапрошеної особи

Непідтверджені гості, включаючи дітей, впливають на кількість гостей, планування харчування та динаміку столу, а також викликають стрес і розчарування у пари та весільних координаторів.

"Приведення когось, хто не був явно запрошений, створює неочікуване фінансове та логістичне навантаження на пару", – зазначила Мусаєва.

На весілля не можна приводити незапрошеного гостя Фото: Getty

Надмірне "пригощання" за барною стійкою

Відкриті бари є популярним вибором для весіль, але експерти кажуть, що важливо, щоб гості не перестаралися.

"Надмірне вживання алкоголю свідчить про брак самосвідомості та створює зайве навантаження на господарів", — сказала Мусаєва.

Гість, який стає гучним, може повністю змінити настрій вечора. Це переключає увагу з пари на чиюсь поведінку.

Відхилення від весільного вішлісту

Хоча дарування парі особистого та продуманого подарунка може здатися благородним, експерти кажуть, що гостям весілля слід уникати відхилення від наданого весільного вішлісту, оскільки це може створити більше роботи для пари в майбутньому.

Привертати увагу лише до себе

Претендувати на увагу будь-яким важливим особистим оголошенням чи новинами є егоцентричним та необачним.

"Не привертайте до себе уваги та не робіть цей день про себе. Це стосується пропозицій весілля чи оголошень про народження дитини. Цей день присвячений парі, а не вам", – каже Гейз.

Ба більше, гостям не варто брати їжу зі столу додому. Краще питати дозволу, перш ніж брати щось із собою.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Відомий блогер MrBeast, статки якого оцінюють у мільярд доларів, зізнався, що в нього "дуже мало грошей", і йому потрібна підтримка сім'ї, щоб профінансувати своє майбутнє весілля.

Дівчина розповіла про те, як відмовилася брати участь у весіллі своєї подруги, дізнавшись, що її обрали через фігуру, а не через дружбу.

Крім того, один з найбагатших людей світу та засновник Amazon Джефф Безос готує шлюбний контракт з нареченою Лорен Санчес, щоб напередодні весілля у Венеції захистити свої статки у 220 мільярдів доларів.