Колишня дружина Дзідзьо не змогла одружитися з бізнесменом: що сталося

Українська співачка SLAVIA (Ярослава Хома), яка чекає на свою першу дитину, не змогла укласти шлюб з нареченим Андрієм Павлюком.

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Про це артистка повідомила в Instagram.

Виявилося, що парі запропонували укласти шлюб аж у січні 2026 року, згодом з'явилося вільне віконце в кінці липня цього року. Але закохані не хочуть стільки чекати.

"Дія запропонувала найближчу дату одруження в січні 2026 року. Після кількох спроб і моніторингу знайшли віконечко в кінці липня. Забронювали, подумали 12 годин (саме стільки система дає часу на роздуми) і вирішили, що нам треба вже", — написала Ярослава.

SLAVIA хоче швидше одружитися зі своїм нареченим Фото: скріншот

Після цього Ярослава та Андрій вирішили звернутися до державного РАЦСу з думкою, що там буде швидше.

"У РАЦСі шлюб реєструється через місяць після подачі заяви, але за наявності поважних причин можуть зареєструвати раніше. У деяких випадках, наприклад, під час воєнного стану, реєстрація шлюбу можлива в день подання заяви, а також в особливих випадках, таких як вагітність", — зазначила SLAVIA.

Тому, ймовірно, пара скористалася цією можливістю.

SLAVIA хоче швидше одружитися зі своїм нареченим Андрієм Фото: скріншот

Ба більше, виконавиця розкрила вартість укладання шлюбу у двох з цих варіацій.

Вартість укладання шлюбу в "Дії"

Державне мито — 0,85 грн. Церемонія реєстрації шлюбу — 1016 грн. Доставка свідоцтв про одруження — 390 грн.

Вартість одруження в РАЦСі

Державне мито — 0,85 грн. Церемонія реєстрації шлюбу без урочистостей — 139 грн.

SLAVIA Фото: скріншот SLAVIA Фото: скріншот

Вагітна співачка SLAVIA виходить заміж

Після розлучення з Дзідзьо Ярослава взяла паузу в кар'єрі. А вже на початку квітня 2025 вона гучно повернулась з новим кліпом, у якому натякнула на те, що вперше вагітна. Згодом домисли підтвердились.

Обранцем артистки став бізнесмен Андрій Павлюк, з яким вони познайомилися в кіношколі.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Дзідзьо відреагував на вагітність своєї колишньої дружини Ярослави Хоми (SLAVIA), публічно привітавши її.

Співачка SLAVIA оголосила про свою першу вагітність у незвичний спосіб, показавши кліп на пісню "Дівка з перцем".

Крім того, Фокус писав про те, чого не можна робити в ролі гостя на весіллі.