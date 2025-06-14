"Схожий на Андрія": колишня Дзідзьо народила сина й здивувала вибором імені (фото)

Українська співачка SLAVIA вперше стала мамою. Артистка народила від свого чоловіка — бізнесмена Андрія Павлюка. Радісна подія сталась ще у неділю, 8 червня, однак інформація з’явилась тільки зараз.

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Артистка опублікувала у своєму Instagram зворушливе фото, де щасливі батьки торкаються долоньки новонародженого малюка — це хлопчик. Пологи проходили в Житомирському обласному перинатальному центрі.

"В неділю, на свято Пресвятої Трійці, нас стало троє. Дякуємо Богу за благословенний дарунок", — написала щаслива мама під світлиною.

Народження первістка

У коментарях до публікації шанувальники та колеги вітають подружжя з народженням сина. Серед них колишній чоловік співачки — Дзідзьо (Михайло Хома).

В коментарі для KP.ua артистка розкрила деталі пологів. За її словами, хлопчик народився з вагою понад 3 кілограми та зростом 52 сантиметри. Цікаво, що пара одружилася лише за день до народження дитини — 7 червня, а перейми у співачки почалися уже вночі.

"Такий у нас чудесний хлопчик, навіть не віриться, що це я його народила. Щастя просто переповнює. Навіть важко передати свої емоції словами. Цікавого розглядати, на кого він схожий. Мені здається, на Андрія", — поділилася молода мама.

Бізнесмен Андрій Павлюк був поруч з коханою під час пологів.

SLAVIA зі своїм коханим Фото: SLAVIA | Instagram

Вибір імені для сина

Наразі молоді батьки ще не дійшли згоди щодо вибору імені.

"Я дуже хочу назвати Левом. Андрій пропонує назвати Атласом. Йому це ім'я дуже подобається. Каже, що буде класне ім'я, якщо син вирішить стати артистом. Для сцени воно то класно, а для життя, як на мене, не дуже пасує. Тому думаємо", — розповіла SLAVIA.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Дзідзьо відреагував на вагітність своєї колишньої дружини Ярослави Хоми (SLAVIA), публічно привітавши її.

Також ми розповідали, чому колишня дружина Дзідзьо не змогла вийти заміж за бізнесмена.

Цікаво, що SLAVIA оголосила про свою першу вагітність у незвичний спосіб, показавши кліп на пісню "Дівка з перцем".