Анастасия Приходько крестила 15-летнюю дочь Нанну: кто крестные родители (фото)

Украинская певица Анастасия Приходько поделилась трогательным семейным моментом. Ее дочь Нанну в возрасте 15 лет покрестили.

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Кадрами с крещения в одном из киевских храмов артистка поделилась в Instagram.

Таинство состоялось в Свято-Пантелеймоновском женском монастыре в столичной Феофании. На фото запечатлена атмосфера обряда, а именно момент вручения крестика Нанне, а также благословение от крестных родителей и священника.

Дочь Анастасии Приходько покрестили Фото: Instagram prykhodko_official

"Сегодня состоялось крещение моей единственной и самой красивой девочки в мире моей сладенькой дочери Нанны, церковное Нонна! Отец Иоанн спасибо, что по жизни Вы рядом, всех детей покрестили, нас обвенчали, на службу к Вам, на Пасху к Вам…. Большое спасибо, что Вы есть!!! Сегодня невероятный день для нашей семьи, для моих бести. Моя семья стала еще больше!!!! Всем спасибо кто рядом!!!!" — написала участница Евровидения.

Крестным отцом для Нанны стал стилист и режиссер-постановщик Кирилл Савченко, а крестной мамой — актриса Владислава Сандыга.

"Следующее в нашей жизни смена имени!!! Она хочет я ее в этом поддерживаю и наши крестные", — добавила Анастасия Приходько.

Дочь Анастасии Приходько покрестили Фото: Instagram prykhodko_official

Впоследствии артистка показала, как ее дочь праздновала выпускной из 9-го класса с друзьями на природе.

Дочь Анастасии Приходько закончила 9-й класс Фото: Instagram prykhodko_official

Анастасия Приходько: личная жизнь певицы

В 2010 году звезда Евровидения родила дочь Нанну от абхазского бизнесмена Нури Кухилавы. Впрочем, пара развелась в 2013 году.

В 2013 году Приходько вышла замуж за Александра, с которым была знакома еще со школы. Супруги стали родителями двух сыновей: Гордея, который родился в 2015 году, и Луку, родившегося в 2021 году. В честь 11-й годовщины брака в сентябре 2024 года пара во второй раз обвенчалась.

Напомним, Фокус писал ранее, что:

Анастасия Приходько посетила праздник "Последнего звонка" своего старшего ребенка — дочери Нанны.

Приходько рассказала Фокусу малоизвестные факты о себе. В частности, певица призналась в любви к рому и боязни пауков.

Кроме того, Анастасия Приходько предположила, когда в Украине закончится война. Артистка считает, что именно 2028 станет годом окончания войны. Впрочем, перед этим будут сложные годы.