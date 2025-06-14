Анастасія Приходько хрестила 15-річну доньку Нанну: хто хрещені батьки (фото)

Українська співачка Анастасія Приходько поділилася зворушливим сімейним моментом. Її доньку Нанну у віці 15 років похрестили.

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Кадрами з хрещення в одному з київських храмів артистка поділилася в Instagram.

Таїнство відбулося в Свято-Пантелеймонівському жіночому монастирі у столичній Феофанії. На фото зображена атмосфера обряду, а саме момент вручення хрестика Нанні, а також благословення від хрещених батьків та священника.

Доньку Анастасії Приходько похрестили Фото: Instagram prykhodko_official

"Сьогодні відбулось хрещення моєї єдиної та найкрасивішої дівчинки у світі моїй солоденької донечки Нанни, церковне Нонна! Отець Іоан дякую, що по життю Ви поруч, всіх дітей похрестили, нас повінчали, на службу до Вас, на Великдень до Вас…. Дуже дякую, що Ви є!!! Сьогодні неймовірний день для нашої родини, для моїх бесті. Моя родина стала ще більше!!!! Всім дякую хто поруч!!!!" — написала учасниця Євробачення.

Хрещеним батьком для Нанни став стиліст і режисер-постановник Кирил Савченко, а хрещеною мамою — акторка Владислава Сандига.

"Наступне в нашому житті зміна імʼя!!! Вона хоче я її в цьому підтримую та наші хрещенні", — додала Анастасія Приходько.

Доньку Анастасії Приходько похрестили Фото: Instagram prykhodko_official

Згодом артистка показала, як її донька святкувала випускний з 9-го класу з друзями на природі.

Донька Анастасії Приходько закінчила 9-й клас Фото: Instagram prykhodko_official

Анастасія Приходько: особисте життя співачки

У 2010 році зірка Євробачення народила доньку Нанну від абхазького бізнесмена Нурі Кухілави. Втім, пара розлучилася у 2013 році.

У 2013 році Приходько вийшла заміж за Олександра, з яким була знайома ще зі школи. Подружжя стало батьками двох синів: Гордія, який народився у 2015 році, та Луку, народженого у 2021 році. На честь 11-ї річниці шлюбу у вересні 2024 року пара вдруге обвінчалася.

Нагадаємо, Фокус писав раніше, що:

Анастасія Приходько відвідала свято "Останнього дзвоника" своєї старшої дитини — доньки Нанни.

Приходько розповіла Фокусу маловідомі факти про себе. Зокрема, співачка зізналася в любові до рому та остраху павуків.

Крім того, Анастасія Приходько припустила, коли в Україні закінчиться війна. Артистка вважає, що саме 2028 стане роком закінчення війни. Втім, перед цим будуть складні роки.