Мать бросила мужа и троих детей ради воина из дикого племени: что с ней произошло потом (фото)

Более тридцати лет назад британка Шерил Томасгуд бросила своего мужа и троих детей ради романтических отношений с кенийским воином племени масаи. Как выяснилось спустя годы, это была большая ошибка.

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Недавно, в возрасте 65 лет, женщина впервые публично рассказала о своем судьбоносном решении и его последствиях для всей семьи. Об этой истории вспоминают журналисты таблоида The Sun.

В 1990-х годах Шерил Томасгуд вместе с большой семьей жила на острове Уайт. Она была замужем за Майком Мейсоном и воспитывала троих детей. Все изменилось во время отпуска в Кении, где она познакомилась с на 10 лет младшим Даниэлем Лекименчо — воином племени масаи, который приехал в отель в составе группы, исполнявшей традиционные танцы для туристов.

Шерил Томасгуд бросила своего мужа и троих детей Фото: Colin Shephard

Через несколько недель после этого знакомства Шерил приняла решение, которое кардинально изменило ее жизнь. Женщина бросила своего второго мужа Майка и троих детей, чтобы переехать в регион Самбуру в Кении.

"Совершила огромную ошибку — это было очень неправильно с моей стороны, очень сожалею, особенно о том, как это навредило моим детям", — признается Шерил в интервью.

Жизнь в племени

Условия в Кении кардинально отличалось от того, к чему привыкла британка. Она была вынуждена помогать воину в приготовлении пищи, уборке и охоте. Спала на козьих шкурах в хижине и питалась коровьей кровью и капустой.

Пара стала сенсацией в мировых медиа — люди были поражены решением женщины отказаться от комфортной жизни представительницы среднего класса в успешной стране ради абсолютной неизвестности.

Возвращение в Великобританию

В конце концов, Шерил и Дэниел в 1995 году вернулись на остров Уайт и поженились на День святого Валентина. Оба были одеты в традиционную одежду масаи. В этом браке родилась дочь Митси, которой сейчас 27 лет. Супруги жили в Ньюпорте на острове Уайт вместе с тремя детьми Шерил от предыдущих отношений.

После переезда в Великобританию Дэниел начал меняться. Мужчина, которого Шерил считала благородным воином, постепенно стал одержим материальными вещами и деньгами. "Он говорил, что готовится к битве и хочет прыгнуть так высоко, как слон. Детям это нравилось, но через некоторое время это начало действовать мне на нервы", — вспоминает британка.

Шерил и Дэниел в 1995 году вернулись на остров Уайт Фото: Colin Shephard

Дэниел грезил о большем доме, дизайнерских вещах и деньгах для отправки кенийским родственникам. Его духовность, которая сначала привлекала доверчивую женщину, постепенно "испарялась" под влиянием потребительского образа жизни.

Распад брака

Супруги начали часто спорить. Они пытались сохранить отношения, чтобы доказать скептикам, что их брак не безнадежен, но культурные различия оказались непреодолимыми. Шерил развелась с Дэниелом в 1999 году, всего через четыре года после их бракосочетания и через год после рождения дочери.

Сейчас 65-летняя британка живет одна в приморском городке в Сомерсете. Она скрывает свое противоречивое прошлое от местной общины. Никто из ее друзей не знает о странных отношениях с воином масаи. "Сейчас я признаю, что мои отношения с масайским воином были лишь бегством от проблем, а не ответом на них", — переосмысливает свой опыт Шерил.

Больше всего она сожалеет о влиянии этой истории на детей. "Дэниел старался изо всех сил стать настоящим отцом для моих детей, но он не мог понять западные обычаи", — признается госпожа Томасгуд.

Ее старшему сыну Стиву сейчас 43 года, его брату Томми — 41 год, дочери Хлое — 34 года. Несмотря на все, Шерил утверждает, что поддерживает хорошие отношения со всеми своими детьми и называет младшую дочь Митси "единственным хорошим", что вышло из того брака.

После развода воин масаи остался на острове Уайт, где сейчас работает в супермаркете. "Я не контактирую с Дэниелом, но все еще имею хорошие отношения со всеми своими детьми", — заключает женщина, которая решила поделиться своей историей после тридцати лет молчания.

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