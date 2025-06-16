Матір покинула чоловіка і трьох дітей заради воїна з дикого племені: що з нею сталося потім (фото)

Більш як тридцять років тому британка Шеріл Томасгуд покинула свого чоловіка і трьох дітей заради романтичних стосунків з кенійським воїном племені масаї. Як з’ясувалося через роки, це була велика помилка.

Related video

Нещодавно, у віці 65 років, жінка вперше публічно розповіла про своє доленосне рішення та його наслідки для всієї родини. Про цю історію згадують журналісти таблоїда The Sun.

У 1990-х роках Шеріл Томасгуд разом з великою родиною жила на острові Уайт. Вона була заміжня за Майком Мейсоном і виховувала трьох дітей. Все змінилося під час відпустки в Кенії, де вона познайомилася з на 10 років молодшим Даніелем Лекіменчо — воїном племені масаї, який приїхав до готелю у складі групи, що виконувала традиційні танці для туристів.

Шеріл Томасгуд покинула свого чоловіка і трьох дітей Фото: Colin Shephard

Через кілька тижнів після цього знайомства Шеріл прийняла рішення, яке кардинально змінило її життя. Жінка покинула свого другого чоловіка Майка та трьох дітей, щоб переїхати до регіону Самбуру в Кенії.

"Зробила величезну помилку — це було дуже неправильно з мого боку, дуже шкодую, особливо про те, як це зашкодило моїм дітям", — зізнається Шеріл в інтерв'ю.

Життя в племені

Умови в Кенії кардинально відрізнялося від того, до чого звикла британка. Вона була змушена допомагати воїну в приготуванні їжі, прибиранні та полюванні. Спала на козячих шкурах у хатині та харчувалася коров'ячою кров'ю та капустою.

Пара стала сенсацією у світових медіа — люди були вражені рішенням жінки відмовитися від комфортного життя представниці середнього класу в успішній країні заради абсолютної невідомості.

Повернення до Великої Британії

Зрештою, Шеріл і Деніел у 1995 році повернулися на острів Уайт і одружилися на День святого Валентина. Обоє були одягнені в традиційний одяг масаї. У цьому шлюбі народилася донька Мітсі, якій зараз 27 років. Подружжя жило в Ньюпорті на острові Уайт разом з трьома дітьми Шеріл від попередніх стосунків.

Після переїзду до Великої Британії Деніел почав змінюватися. Чоловік, якого Шеріл вважала благородним воїном, поступово став одержимим матеріальними речами та грошима. "Він казав, що готується до битви й хоче стрибнути так високо, як слон. Дітям це подобалося, але через деякий час це почало діяти мені на нерви", — згадує британка.

Шеріл і Деніел у 1995 році повернулися на острів Уайт Фото: Colin Shephard

Деніел марив про більший будинок, дизайнерські речі та гроші для відправки кенійським родичам. Його духовність, яка спочатку приваблювала довірливу жінку, поступово "випаровувалася" під впливом споживацького способу життя.

Розпад шлюбу

Подружжя почало часто сперечатися. Вони намагалися зберегти стосунки, щоб довести скептикам, що їхній шлюб не безнадійний, але культурні відмінності виявилися нездоланними. Шеріл розлучилася з Деніелом у 1999 році, всього через чотири роки після їхнього одруження і через рік після народження доньки.

Зараз 65-річна британка живе сама в приморському містечку в Сомерсеті. Вона приховує своє суперечливе минуле від місцевої громади. Ніхто з її друзів не знає про дивні стосунки з воїном масаї. "Зараз я визнаю, що мої стосунки з масайським воїном були лише втечею від проблем, а не відповіддю на них", — переосмислює свій досвід Шеріл.

Найбільше вона шкодує про вплив цієї історії на дітей. "Деніел намагався з усіх сил стати справжнім батьком для моїх дітей, але він не міг зрозуміти західні звичаї", — зізнається пані Томасгуд.

Її старшому синові Стіву зараз 43 роки, його братові Томмі — 41 рік, дочці Хлої — 34 роки. Попри все, Шеріл стверджує, що підтримує добрі стосунки з усіма своїми дітьми й називає найменшу дочку Мітсі "єдиним хорошим", що вийшло з того шлюбу.

Після розлучення воїн масаї залишився на острові Уайт, де зараз працює в супермаркеті. "Я не контактую з Деніелом, але все ще маю добрі стосунки з усіма своїми дітьми", — підсумовує жінка, яка вирішила поділитися своєю історією після тридцяти років мовчання.

Нагадаємо, Фокус раніше писав про:

5 зіркових пар Голлівуду, які закрутили роман на знімальному майданчику.

Крім того, психологи після порятунку 500 пар назвали 4 речі, які не роблять найщасливіші пари.

Також ми розповідали, як супермодель із вітиліго заручилася й отримала каблучку з величезним діамантом.