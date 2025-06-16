Экс-продюсер Лободы нарушила молчание и назвала бывшую подругу "прихлебалой" (фото)

Продюсер Нателла Крапивина рассказала, почему прекратила сотрудничество с певицей Светланой Лободой. Более того, автор шоу "Ореш и решка" намекнула на сложные отношения с артисткой.

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Крапивина назвала свою подругу "прихлебалой", оставив соответствующий пост в Facebook.

"Редко вспоминаю свою жизнь до войны. Не потому, что это травматично, не потому, что я вытесняю, не потому, что пытаюсь откреститься. А просто потому, что там не осталось ничего из того, что мне было дорого", — написала Нателла.

Продюсер призналась, что порой вспоминает первые дни, себя в новом статусе, в новом городе, в новой жизни, "в совершенно ясном осознании, что все закончено".

"Самое страшное было принять то, что никто из тех, кто назывались моими друзьями, пели мне дифирамбы у меня на дачах, носили мои дорогие подарки (о моей щедрости ходили легенды), приносили мне свои посредственные сценарии и получали от меня деньги, просто по доброте душевной, никто из них не прилетел, никто из них не сделал ничего. Почему я пишу об этом сейчас? Да, просто наткнулась на пост одной из бывших прихлебал, и легкая рябь воспоминаний коснулась моих мыслей, а еще потому, что сегодня я научилась смотреть на себя со стороны. И с трудом представляю, что смогла бы впустить в свою жизнь новых паразитов", — отметила Крапивина.

Несмотря на то, что прямо менеджер не назвала имени своей бывшей коллеги, однако она время от времени поднимает тему их с Лободой отношений.

Фото: скриншот

В своем Instagram продюсер призналась, почему их пути с Лободой разошлись.

"Очень много вопросов о Светлане Лободе. Отношения, они, как одежда, изнашиваются. И для того, чтобы они развивались, двое должны постоянно в них инвестировать. И на каком-то этапе кто-то один начинает инвестировать меньше. А кто-то другой, например, тоже перестает это делать. И одежда вся, как будто моль поела. Тоже самое с отношениями. И в этот момент отношения надо заканчивать. Во всех вариантах. Для того, чтобы образовался вакуум. И, может, когда-то что-то возродится", — сказала Нателла, отвечая на вопросы подписчиков.

Нателла Крапивина Фото: скриншот

Ранее Светлана Лобода говорила, что их дороги с продюсером разошлись, однако движутся параллельно.

"Мы обе эмоциональные, творческие люди, поэтому на протяжении всего сотрудничества было немало периодов, когда мы ставили общение на короткую паузу, и впоследствии восстанавливали — это было нужно, чтобы переживать и осознавать ключевые моменты для каждой из нас... Сейчас у нас разные пути, но мы идем параллельно, наблюдая друг за другом. В трудные минуты, я уверена, мы придем на помощь друг другу. Этого не изменить", — говорила певица в интервью Фокусу.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Фокус писал, что блогер-миллионница рассказала, за что ее заблокировала Светлана Лобода.