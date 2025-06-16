Експродюсерка Лободи порушила мовчання й назвала колишню подругу "прихлєбалою" (фото)

Продюсерка Нателла Крапівіна розповіла, чому припинила співпрацю зі співачкою Світланою Лободою. Ба більше, авторка шоу "Ореш і решка" натякнула на складні стосунки з артисткою.

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"Рідко згадую своє життя до війни. Не тому, що це травматично, не тому, що я витісняю, не тому, що намагаюся відхреститись. А просто тому, що там не залишилося нічого з того, що мені було дорого", — написала Нателла у Facebook.

Продюсерка зізналася, що часом згадує перші дні, себе в новому статусі, у новому місті, у новому житті, "в абсолютно ясному усвідомленні, що все закінчено".

"Найстрашніше було прийняти те, що ніхто з тих, хто називалися моїми друзями, співали мені дифірамби у мене на дачах, носили мої дорогі подарунки (про мою щедрість ходили легенди), приносили мені свої посередні сценарії і отримували від мене гроші, просто по доброті душевної, ніхто з них не прилетів, ніхто з них не зробив нічого. Чому я пишу про це зараз? Так, просто наткнулася на пост однієї з колишніх прихлєбал, і легка брижа спогадів торкнулася моїх думок, а ще тому, що сьогодні я навчилася дивитися на себе збоку. І важко уявляю, що змогла б впустити в своє життя нових паразитів", — зазначила Крапівіна.

Попри те, що прямо менеджерка не назвала імені своєї колишньої колеги, проте вона час від часу порушує тему їхніх з Лободою стосунків.

Фото: скріншот

У своєму Instagram продюсерка зізналася, чому їхні шляхи з Лободою розійшлися.

"Дуже багато питань про Світлану Лободу. Стосунки, вони, як одяг, зношуються. І для того, аби вони розвивалися, двоє повинні постійно в них інвестувати. І на якомусь етапі хтось один починає інвестувати менше. А хтось інший, наприклад, теж перестає це робити. І одяг весь, наче міль поїла. Теж саме зі стосунками. І в цей момент стосунки треба закінчувати. У всіх варіантах. Для того, щоб утворився вакуум. І, може, колись щось відродиться", — сказала Нателла, відповідаючи на запитання підписників.

Нателла Крапівіна Фото: скріншот

Раніше Світлана Лобода казала, що їхні дороги з продюсеркою розійшлися, проте рухаються паралельно.

"Ми обидві емоційні, творчі люди, тому впродовж усієї співпраці було чимало періодів, коли ми ставили спілкування на коротку паузу, і згодом відновлювали — це було потрібно, щоб переживати й усвідомлювати ключові моменти для кожної з нас… Зараз у нас різні шляхи, але ми йдемо паралельно, спостерігаючи один за одним. У важкі хвилини, я впевнена, ми прийдемо на допомогу одне одному. Цього не змінити", — говорила співачка в інтервʼю Фокусу.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Фокус писав, що блогерка-мільйонниця розповіла, за що її заблокувала Світлана Лобода.