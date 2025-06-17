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Стиль жизни

"Мастерство втягивать живот": что о беременности Никитюк сказали Ефросинина, Могилевская и другие

Леся Никитюк ждет ребенка от военного
Фото: Instagram lesia_nikituk | Леся Никитюк подтвердила, что ждет первенца

37-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк официально подтвердила свою беременность, показав романтические фото с округлившимся животиком. В сети звезду поздравляют с радостной новостью.

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Под постом Леси Никитюк в Instagram коллеги и друзья желают ей счастья. Одним из первых, кто пришел в комментарии, был 29-летний отец ребенка — Дмитрий Бабчук, с которым телеведущая обручилась в январе.

Возлюбленный Леси Никитюк отшутился

"Вау, это что моя женщина беременна первенцем?" — написал Дмитрий и получил десятки откликов. "Вы тоже, только узнали?", "Оскара тебе в студию!", "Вы тоже немного в приятном шоке?" — отшучиваются подписчики.

Леся Никитюк беременна первенцем Fullscreen
Лесю Никитюк поздравляют с беременностью
Фото: Instagram lesia_nikituk
Леся Никитюк беременна первенцем Fullscreen
Лесю Никитюк поздравляют с беременностью
Фото: Instagram lesia_nikituk

Никитюк поздравил почти весь украинский шоу-бизнес. Телеведущая Маша Ефросинина написала: "Вот это я понимаю мастерство втягивать живот все это время. Радуюсь невероятно за вас, за тебя, моя невероятная девочка". Певица MamaRika также оставила свои пожелания: "Поздравления, красавчик! Легко пройти этот крутой и интересный путь".

Реакция звезд на беременность Леси Никитюк

  • "Какая непревзойденная красота! Поздравляю", — сделала комплимент певица Юлия Санина;
  • "Какая красавица! Поздравляю", — присоединилась к поздравлениям актриса Наталья Денисенко;
  • "Аа! Как круто! Красавица", — отреагировала Джамала, победительница Евровидения-2016;
  • "Какая замечательная новость! Поздравляю!" — добавила певица Наталья Могилевская;
Леся Никитюк ждет рождения первенца Fullscreen
Леся Никитюк объявила о беременности
Фото: Instagram lesia_nikituk
  • "Ах ты! Опять не сказала! Шучу", — написала модель Даша Астафьева;
  • "Несравненная", — лаконично отметила певица Тина Кароль;
  • "Самые искренние поздравления! Это настоящее счастье", — прокомментировал Григорий Решетник, украинский телеведущий;
  • "Леся, невероятно рада. Ты прекрасна, тебе это так идет", — добавила Татьяна Песик, юмористка и актриса.

Также к поздравлениям присоединились Ирина Федишин, Елена Мандзюк, Анна Ризатдинова, Женя Кот и многие другие.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, подруга звезды прокомментировала слухи о ее беременности. Валерия Товстолес думала, что все это неправда.