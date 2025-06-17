"Мастерство втягивать живот": что о беременности Никитюк сказали Ефросинина, Могилевская и другие
37-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк официально подтвердила свою беременность, показав романтические фото с округлившимся животиком. В сети звезду поздравляют с радостной новостью.
Под постом Леси Никитюк в Instagram коллеги и друзья желают ей счастья. Одним из первых, кто пришел в комментарии, был 29-летний отец ребенка — Дмитрий Бабчук, с которым телеведущая обручилась в январе.
Возлюбленный Леси Никитюк отшутился
"Вау, это что моя женщина беременна первенцем?" — написал Дмитрий и получил десятки откликов. "Вы тоже, только узнали?", "Оскара тебе в студию!", "Вы тоже немного в приятном шоке?" — отшучиваются подписчики.
Никитюк поздравил почти весь украинский шоу-бизнес. Телеведущая Маша Ефросинина написала: "Вот это я понимаю мастерство втягивать живот все это время. Радуюсь невероятно за вас, за тебя, моя невероятная девочка". Певица MamaRika также оставила свои пожелания: "Поздравления, красавчик! Легко пройти этот крутой и интересный путь".
Реакция звезд на беременность Леси Никитюк
- "Какая непревзойденная красота! Поздравляю", — сделала комплимент певица Юлия Санина;
- "Какая красавица! Поздравляю", — присоединилась к поздравлениям актриса Наталья Денисенко;
- "Аа! Как круто! Красавица", — отреагировала Джамала, победительница Евровидения-2016;
- "Какая замечательная новость! Поздравляю!" — добавила певица Наталья Могилевская;
- "Ах ты! Опять не сказала! Шучу", — написала модель Даша Астафьева;
- "Несравненная", — лаконично отметила певица Тина Кароль;
- "Самые искренние поздравления! Это настоящее счастье", — прокомментировал Григорий Решетник, украинский телеведущий;
- "Леся, невероятно рада. Ты прекрасна, тебе это так идет", — добавила Татьяна Песик, юмористка и актриса.
Также к поздравлениям присоединились Ирина Федишин, Елена Мандзюк, Анна Ризатдинова, Женя Кот и многие другие.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Леся Никитюк публично обратилась к своему жениху Дмитрию Бабчуку, которому 9 июня исполнилось 29 лет.
- Телеведущая после многих лет покинула проект "Хто зверху".
Кроме того, подруга звезды прокомментировала слухи о ее беременности. Валерия Товстолес думала, что все это неправда.