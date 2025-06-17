"Мастерство втягивать живот": что о беременности Никитюк сказали Ефросинина, Могилевская и другие

37-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк официально подтвердила свою беременность, показав романтические фото с округлившимся животиком. В сети звезду поздравляют с радостной новостью.

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Под постом Леси Никитюк в Instagram коллеги и друзья желают ей счастья. Одним из первых, кто пришел в комментарии, был 29-летний отец ребенка — Дмитрий Бабчук, с которым телеведущая обручилась в январе.

Возлюбленный Леси Никитюк отшутился

"Вау, это что моя женщина беременна первенцем?" — написал Дмитрий и получил десятки откликов. "Вы тоже, только узнали?", "Оскара тебе в студию!", "Вы тоже немного в приятном шоке?" — отшучиваются подписчики.

Лесю Никитюк поздравляют с беременностью Фото: Instagram lesia_nikituk Лесю Никитюк поздравляют с беременностью Фото: Instagram lesia_nikituk

Никитюк поздравил почти весь украинский шоу-бизнес. Телеведущая Маша Ефросинина написала: "Вот это я понимаю мастерство втягивать живот все это время. Радуюсь невероятно за вас, за тебя, моя невероятная девочка". Певица MamaRika также оставила свои пожелания: "Поздравления, красавчик! Легко пройти этот крутой и интересный путь".

Реакция звезд на беременность Леси Никитюк

"Какая непревзойденная красота! Поздравляю", — сделала комплимент певица Юлия Санина;

"Какая красавица! Поздравляю", — присоединилась к поздравлениям актриса Наталья Денисенко;

"Аа! Как круто! Красавица", — отреагировала Джамала, победительница Евровидения-2016;

"Какая замечательная новость! Поздравляю!" — добавила певица Наталья Могилевская;

Леся Никитюк объявила о беременности Фото: Instagram lesia_nikituk

"Ах ты! Опять не сказала! Шучу", — написала модель Даша Астафьева;

"Несравненная", — лаконично отметила певица Тина Кароль;

"Самые искренние поздравления! Это настоящее счастье", — прокомментировал Григорий Решетник, украинский телеведущий;

"Леся, невероятно рада. Ты прекрасна, тебе это так идет", — добавила Татьяна Песик, юмористка и актриса.

Также к поздравлениям присоединились Ирина Федишин, Елена Мандзюк, Анна Ризатдинова, Женя Кот и многие другие.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Леся Никитюк публично обратилась к своему жениху Дмитрию Бабчуку, которому 9 июня исполнилось 29 лет.

Телеведущая после многих лет покинула проект "Хто зверху".

Кроме того, подруга звезды прокомментировала слухи о ее беременности. Валерия Товстолес думала, что все это неправда.