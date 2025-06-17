"Майстерність втягувати живіт": що про вагітність Нікітюк сказали Єфросиніна, Могилевська й інші
37-річна українська телеведуча Леся Нікітюк офіційно підтвердила свою вагітність, показавши романтичні фото з округлим животиком. У мережі зірку вітають з радісною новиною.
Під дописом Лесі Нікітюк в Instagram колеги та друзі бажають їй щастя. Одним з перших, хто прийшов у коментарі, був 29-річний батько дитини — Дмитро Бабчук, з яким телеведуча заручилася у січні.
Коханий Лесі Нікітюк віджартувався
"Вау, це що моя жинка, яка вагітна первістком?" — написав він й отримав десятки відгуків. "Ви теж, тільки дізналися?", "Оскара тобі в студію!", "Ви теж трохи в приємному шоці?", — віджартовуються підписники.
Наразі Нікітюк привітав майже увесь український шоубізнес. Телеведуча Маша Єфросиніна написала: "Оце я розумію майстерність втягувати живіт весь цей час. Радію неймовірно за вас, за тебе, моя неймовірна дівчинко". Співачка MamaRika також залишила свої побажання: "Вітання, красуне! Легко пройти цей крутий та цікавий шлях".
Реакція зірок на вагітність Лесі Нікітюк
- "Яка неперевершена краса! Вітаю", — зробила комплімент співачка Юлія Саніна.
- "Яка красуня! Вітаю", — приєдналась до привітань акторка Наталка Денисенко;
- "Аа! Як круто! Красуня", — відреагувала Джамала, переможниця Євробачення-2016;
- "Яка чудова новина! Вітаю!" — додала співачка Наталія Могилевська;
- "Ах ти ж! Знов не сказала! Шуткую", — написала модель Даша Астаф'єва;
- "Незрівнянна", — лаконічно зазначила співачка Тіна Кароль;
- "Найщиріші вітання! Це справжнє щастя", — прокоментував Григорій Решетник, український телеведучий;
- "Леся, неймовірно рада. Ти прекрасна, тобі це так пасує", — додала Тетяна Песик, гумористка й акторка.
Також до привітань приєдналися Ірина Федишин, Олена Мандзюк, Анна Різатдінова, Женя Кот та багато інших.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Леся Нікітюк публічно звернулася до свого нареченого Дмитра Бабчука, якому 9 червня виповнилося 29 років.
- Телеведуча після багатьох років покинула проєкт "Хто зверху".
Крім того, подруга зірки прокоментувала чутки про її вагітність. Валерія Товстолєс думала, що все це неправда.