18-летний украинский блогер станет отчимом для своей 12-летней "бывшей девушки" (фото)

Скандальный 18-летний блогер из Украины Паша Пай сообщил, что его девушка, Дарья Маханец, беременна в третий раз. У пары уже родился сын, а молодая мама также воспитывает старшую дочь, Милану Маханец, с которой ранее блогер состоял в "отношениях".

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О предстоящем пополнении в семье скандальный блогер сообщил в Instagram, показав кадры с беременной девушкой и результатами УЗИ.

"В 18 лет стану папой 2 детей. Я не делился с вами тем, что происходит в нашей жизни. Но сейчас — тот самый момент, когда хочется рассказать все. В сентябре у нас с Дашей родится второй, долгожданный ребенок. Я всегда мечтал о большой семье, в которой минимум трое детей. Сейчас я на шаг ближе к своей мечте и хочу, чтобы вы поддержали нас и были рядом в важные и волнительные моменты нашей жизни", — написал Паша Пай, который теперь стал для 12-летней девочки отчимом.

Паша Пай станет во второй раз отцом Фото: instagram/pasha_pai

Интересно, что в 2023 году блогер публиковал фото с сыном Дарьи Маханец и называл себя крестным отцом мальчика.

Кто такой Паша Пай

Паша Пай (также известный как Паша Пел) — украинский видеоблогер, родился 17 июля 2007 года в Буче. Начал активно вести страницы в соцсетях в 2019 году.

Громкий скандал произошел весной 2021 года: Паша Пай стал известным из-за "романтических" отношений с 8-летней блогершей Миланой Маханец. Они публиковали фото и видео с поцелуями и объятиями, участвовали в челленджах вместе ("сами себя привязывали цепью на 24 часа"). Ситуация вызвала широкий резонанс, родителей вызвали в полицию, открыли уголовное производство. Впоследствии страницы блогеров были временно заблокированы.

В 2023 году Паша Пай был в Украине Фото: instagram/pasha_pai

После общественной огласки мама Миланы начала отрицать романтические отношения между ее дочерью и блогером. Вроде бы это просто были съемки контента.

Сейчас Паша Пай, судя по геолокации в Instagram, живет в Германии.

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