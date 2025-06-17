18-річний український блогер стане вітчимом для своєї 12-річної "колишньої дівчини" (фото)

Скандальний 18-річний блогер з України Паша Пай повідомив, що його дівчина, Дар'я Маханець, вагітна втретє. У пари вже народився син, а молода мама також виховує старшу дочку, Мілану Маханець, із якою раніше блогер перебував у "стосунках".

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Про майбутнє поповнення в родині скандальний блогер повідомив в Instagram, показавши кадри з вагітною дівчиною та результатами УЗД.

"У 18 років стану татом 2 дітей. Я не ділився з вами тим, що відбувається в нашому житті. Але зараз – той самий момент, коли хочеться розповісти все. У вересні у нас із Дашею народиться друга, довгоочікувана дитина. Я завжди мріяв про велику сім'ю, в якій мінімум троє дітей. Зараз я на крок ближче до своєї мрії і хочу, щоб ви підтримали нас і були поруч у важливі і хвилюючі моменти нашого життя", — написав Паша Пай, який тепер став для 12-річної дівчинки вітчимом.

Паша Пай стане вдруге батьком Фото: instagram/pasha_pai

Цікаво, що у 2023 році блогер публікував фото із сином Дар'ї Маханець і називав себе хрещеним батьком хлопчика.

Хто такий Паша Пай

Паша Пай (також відомий як Паша Пел) — український відеоблогер, народився 17 липня 2007 року в Бучі. Почав активно вести сторінки в соцмережах у 2019 році.

Гучний скандал стався навесні 2021 року: Паша Пай став відомим через "романтичні" стосунки з 8‑річною блогеркою Міланою Маханець. Вони публікували фото й відео з поцілунками та обіймами, брали участь у челенджах разом ("самі себе прив’язували ланцюгом на 24 години"). Ситуація викликала широкий резонанс, батьків викликали до поліції, відкрили кримінальне провадження. Згодом сторінки блогерів були тимчасово заблоковані.

У 2023 році Паша Пай був в Україні Фото: instagram/pasha_pai

Після суспільного розголосу мама Мілани почала заперечувати романтичні стосунки між її донькою та блогером. Начебто це просто були зйомки контенту.

Наразі Паша Пай, судячи з геолокацї в Instagram, живе в Німеччині.

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