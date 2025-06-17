18-річний український блогер стане вітчимом для своєї 12-річної "колишньої дівчини" (фото)
Скандальний 18-річний блогер з України Паша Пай повідомив, що його дівчина, Дар'я Маханець, вагітна втретє. У пари вже народився син, а молода мама також виховує старшу дочку, Мілану Маханець, із якою раніше блогер перебував у "стосунках".
Про майбутнє поповнення в родині скандальний блогер повідомив в Instagram, показавши кадри з вагітною дівчиною та результатами УЗД.
"У 18 років стану татом 2 дітей. Я не ділився з вами тим, що відбувається в нашому житті. Але зараз – той самий момент, коли хочеться розповісти все. У вересні у нас із Дашею народиться друга, довгоочікувана дитина. Я завжди мріяв про велику сім'ю, в якій мінімум троє дітей. Зараз я на крок ближче до своєї мрії і хочу, щоб ви підтримали нас і були поруч у важливі і хвилюючі моменти нашого життя", — написав Паша Пай, який тепер став для 12-річної дівчинки вітчимом.
Цікаво, що у 2023 році блогер публікував фото із сином Дар'ї Маханець і називав себе хрещеним батьком хлопчика.
Хто такий Паша Пай
Паша Пай (також відомий як Паша Пел) — український відеоблогер, народився 17 липня 2007 року в Бучі. Почав активно вести сторінки в соцмережах у 2019 році.
Гучний скандал стався навесні 2021 року: Паша Пай став відомим через "романтичні" стосунки з 8‑річною блогеркою Міланою Маханець. Вони публікували фото й відео з поцілунками та обіймами, брали участь у челенджах разом ("самі себе прив’язували ланцюгом на 24 години"). Ситуація викликала широкий резонанс, батьків викликали до поліції, відкрили кримінальне провадження. Згодом сторінки блогерів були тимчасово заблоковані.
Після суспільного розголосу мама Мілани почала заперечувати романтичні стосунки між її донькою та блогером. Начебто це просто були зйомки контенту.
Наразі Паша Пай, судячи з геолокацї в Instagram, живе в Німеччині.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
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- 37-річна українська телеведуча Леся Нікітюк чекає на першу дитину. Зірка вагітна від 29-річного військового Дмитра Бабчука.
Крім того, акторка Анастасія Коротка разом з дітьми повернулася до України із США після трьох років перебування там.