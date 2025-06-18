Киркоров напугал россиян своим появлением на сцене впервые после тяжелой болезни (фото)
Российский певец Филипп Киркоров после тяжелой болезни неожиданно появился на сцене. Его первое выступление после серьезных ожогов и госпитализации состоялось в Ташкенте.
О появлении путиниста на публике, во время которого тот еле двигался, пишут российские и узбекские СМИ.
Киркоров едва стоял на ногах, двигался с усилием и имел довольно истощенный вид. На сцену россиянин вышел исполнить песню "Дива", однако видео, появившиеся в сети, вызвало больше вопросов. Путинист на нем практически не двигается и поет очень скованно, особенно на конктрасте с девушками позади, которые двигаются довольно активно.
Болезнь Киркорова
25 мая певец получил ожоги во время выступления в Санкт-Петербурге. Из-за пиротехнического оборудования, прикрепленного к позвоночнику, у Киркорова загорелся рукав пиджака во время исполнения песни. У него диагностировали бурсит — воспаление суставов после ожога.
Сам Киркоров на видео из палаты заявил, что он мужественно допел концерт, и если бы не журналисты, никто бы не узнал о случившемся. По его словам, у него — ожог второй степени.
Впрочем, по словам пластического хирурга Тимура Хайдарова, процесс заживления ожога затянулся, пошло осложнение на одной из рук из-за сахарного диабета.
Позиция относительно войны в Украине
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года Киркоров неоднократно высказывал поддержку путинского режима и участвовал в пропагандистских мероприятиях. Он внесен в санкционные списки ряда европейских стран и Украины.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Киркоров после болезни опубликовал в социальных сетях фото из аэропорта, отметив, что отправляется за новыми приключениями.
- У Киркорова, который сильно похудел, может быть ВИЧ.
Кроме того, в марте 2025-го артист столкнулся с потерей — его отец умер на 93-м году жизни.