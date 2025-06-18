Кіркоров налякав росіян своєю появою на сцені уперше після важкої хвороби (фото)
Російський співак Філіп Кіркоров після важкої хвороби несподівано з’явився на сцені. Його перший виступ після серйозних опіків та госпіталізації відбувся в Ташкенті.
Про появу путініста на публіці, під час якої той ледве рухався, пишуть російські та узбецькі ЗМІ.
Кіркоров ледь стояв на ногах, рухався з великими зусиллями і мав доволі виснажений вигляд. На сцену росіянин вийшов виконати пісню "Діва", проте відео, що з’явилися в мережі, викликало більше запитань. Путініст на ньому практично не рухається і співає дуже скуто, особливо на контрасті з дівчатами позаду, які рухаються доволі активно.
Хвороба Кіркорова
25 травня співак отримав опіки під час виступу в Санкт-Петербурзі. Через піротехнічне обладнання, прикріплене до хребта, у Кіркорова загорівся рукав піджака під час виконання пісні. У нього діагностували бурсит — запалення суглобів після опіка.
Сам Кіркоров на відео з палати заявив, що він мужньо доспівав концерт, і якби не журналісти, ніхто б не дізнався про те, що трапилося. За його словами, у нього — опік другого ступеня.
Втім, за словами пластичного хірурга Тимура Хайдарова, процес загоєння опіку затягнувся, пішло ускладнення на одній із рук через цукровий діабет.
Позиція щодо війни в Україні
Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року Кіркоров неодноразово висловлював підтримку путінського режиму та брав участь у пропагандистських заходах. Він внесений до санкційних списків низки європейських країн та України.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Кіркоров після хвороби опублікував у соціальних мережах фото з аеропорту, зазначивши, що вирушає за новими пригодами.
- У Кіркорова, який сильно схуд, може бути ВІЛ.
Крім того, у березні 2025-го артист зіткнувся з втратою — його батько помер на 93-му році життя.