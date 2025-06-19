5-летний сын Джамалы изменился до неузнаваемости: как он выглядит (фото)

Украинская певица Джамала публично поздравила своего среднего сына Селима с днем рождения. Мальчик родился в 2020 году и стал вторым в семье звезды сцены.

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В Instagram победительница Евровидения показала совместное фото с 5-летним наследником, а также показала именинника совсем маленьким.

"Я тебя люблю", — лаконично подписала архивное фото Джамала.

Джамала с сыном Фото: Instagram jamalajaaa

Более того, 5-летний Селим похвастался подарком от родителей. Именинник получил меч и тематический серебряный шарик в виде цифры "5".

"Мы точно победим! Потому что у нас теперь есть меч!" — написала мама Селима.

Сын Джамалы Селим Фото: Instagram jamalajaaa

Джамала: личная жизнь

Джамала вышла замуж в 2017 году за Сеита-Бекира Сулейманова — предпринимателя крымскотатарского происхождения. Супруги ведут довольно частную жизнь.

У Джамалы и ее мужа подрастают трое сыновей:

Эмир-Рахман — родился 27 марта 2018 года. Селим-Гирай — родился 19 июня 2020 года. Алим-Сеит — родился 24 мая 2024 года.

Джамала с сыновьями Фото: Instagram @jamalajaaa

После полномасштабного вторжения РФ в 2022 году победительница Евровидения с детьми временно выехала за границу. В то же время она активно участвовала в благотворительных мероприятиях для поддержки Украины.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Заплаканная и взволнованная Джамала показала видео, на котором можно услышать работу ПВО во время массированного обстрела Киева 17 июня.

Джамала отреагировала на упреки, что она якобы родила третьего ребенка, чтобы ее мужа не забрали на войну.

Кроме того, Фокус писал о возвращении сыновей Джамалы в Украину летом 2024 года. Дети певицы в начале полномасштабной войны жили в Стамбуле.