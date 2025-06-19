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Стиль жизни

5-летний сын Джамалы изменился до неузнаваемости: как он выглядит (фото)

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Фото: Instagram jamalajaaa | Джамала

Украинская певица Джамала публично поздравила своего среднего сына Селима с днем рождения. Мальчик родился в 2020 году и стал вторым в семье звезды сцены.

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В Instagram победительница Евровидения показала совместное фото с 5-летним наследником, а также показала именинника совсем маленьким.

"Я тебя люблю", — лаконично подписала архивное фото Джамала.

Джамала с сыном Fullscreen
Джамала с сыном
Фото: Instagram jamalajaaa

Более того, 5-летний Селим похвастался подарком от родителей. Именинник получил меч и тематический серебряный шарик в виде цифры "5".

"Мы точно победим! Потому что у нас теперь есть меч!" — написала мама Селима.

Сын Джамалы Селим меч Fullscreen
Сын Джамалы Селим
Фото: Instagram jamalajaaa

Джамала: личная жизнь

Джамала вышла замуж в 2017 году за Сеита-Бекира Сулейманова — предпринимателя крымскотатарского происхождения. Супруги ведут довольно частную жизнь.

У Джамалы и ее мужа подрастают трое сыновей:

  1. Эмир-Рахман — родился 27 марта 2018 года.
  2. Селим-Гирай — родился 19 июня 2020 года.
  3. Алим-Сеит — родился 24 мая 2024 года.
Джамала с сыновьями Fullscreen
Джамала с сыновьями
Фото: Instagram @jamalajaaa

После полномасштабного вторжения РФ в 2022 году победительница Евровидения с детьми временно выехала за границу. В то же время она активно участвовала в благотворительных мероприятиях для поддержки Украины.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Фокус писал о возвращении сыновей Джамалы в Украину летом 2024 года. Дети певицы в начале полномасштабной войны жили в Стамбуле.