5-летний сын Джамалы изменился до неузнаваемости: как он выглядит (фото)
Украинская певица Джамала публично поздравила своего среднего сына Селима с днем рождения. Мальчик родился в 2020 году и стал вторым в семье звезды сцены.
В Instagram победительница Евровидения показала совместное фото с 5-летним наследником, а также показала именинника совсем маленьким.
"Я тебя люблю", — лаконично подписала архивное фото Джамала.
Более того, 5-летний Селим похвастался подарком от родителей. Именинник получил меч и тематический серебряный шарик в виде цифры "5".
"Мы точно победим! Потому что у нас теперь есть меч!" — написала мама Селима.
Джамала: личная жизнь
Джамала вышла замуж в 2017 году за Сеита-Бекира Сулейманова — предпринимателя крымскотатарского происхождения. Супруги ведут довольно частную жизнь.
У Джамалы и ее мужа подрастают трое сыновей:
- Эмир-Рахман — родился 27 марта 2018 года.
- Селим-Гирай — родился 19 июня 2020 года.
- Алим-Сеит — родился 24 мая 2024 года.
После полномасштабного вторжения РФ в 2022 году победительница Евровидения с детьми временно выехала за границу. В то же время она активно участвовала в благотворительных мероприятиях для поддержки Украины.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Заплаканная и взволнованная Джамала показала видео, на котором можно услышать работу ПВО во время массированного обстрела Киева 17 июня.
- Джамала отреагировала на упреки, что она якобы родила третьего ребенка, чтобы ее мужа не забрали на войну.
Кроме того, Фокус писал о возвращении сыновей Джамалы в Украину летом 2024 года. Дети певицы в начале полномасштабной войны жили в Стамбуле.