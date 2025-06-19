5-річний син Джамали змінився до невпізнання: який вигляд він має (фото)

Українська співачка Джамала публічно привітала свого середнього сина Селіма з днем народження. Хлопчик народився 2020 року і став другим у родині зірки сцени.

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В Instagram переможниця Євробачення показала спільне фото з 5-річним спадкоємцем, а також показала іменинника зовсім маленьким.

"Я тебе люблю", — лаконічно підписала архівне фото Джамала.

Джамала із сином Фото: Instagram jamalajaaa

Ба більше, 5-річний Селім похвалився подарунком від батьків. Іменинник отримав меча і тематичну срібну кульку у вигляді цифри "5".

"Ми точно переможемо! Бо в нас тепер є меч!" — написала мама Селіма.

Син Джамали Селім Фото: Instagram jamalajaaa

Джамала: особисте життя

Джамала вийшла заміж у 2017 році за Сеїта-Бекіра Сулейманова — підприємця кримськотатарського походження. Подружжя веде досить приватне життя.

У Джамали та її чоловіка підростають троє синів:

Емір‑Рахман — народився 27 березня 2018 року. Селім‑Гірай — народився 19 червня 2020 року. Алім‑Сеїт — народився 24 травня 2024 року.

Джамала із синами Фото: Instagram @jamalajaaa

Після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році переможниця Євробачення з дітьми тимчасово виїхала за кордон. Водночас вона активно брала участь у благодійних заходах для підтримки України.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Заплакана і схвильована Джамала показала відео, на якому можна почути роботу ППО під час масованого обстрілу Києва 17 червня.

Джамала відреагувала на закиди, що вона начебто народила третю дитину, аби її чоловіка не забрали на війну.

Крім того, Фокус писав про повернення синів Джамали до України влітку 2024 року. Діти співачки на початку повномасштабної війни жили в Стамбулі.