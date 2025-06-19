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Стиль життя

5-річний син Джамали змінився до невпізнання: який вигляд він має (фото)

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Фото: Instagram jamalajaaa | Джамала

Українська співачка Джамала публічно привітала свого середнього сина Селіма з днем народження. Хлопчик народився 2020 року і став другим у родині зірки сцени.

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В Instagram переможниця Євробачення показала спільне фото з 5-річним спадкоємцем, а також показала іменинника зовсім маленьким.

"Я тебе люблю", — лаконічно підписала архівне фото Джамала.

Джамала із сином Fullscreen
Джамала із сином
Фото: Instagram jamalajaaa

Ба більше, 5-річний Селім похвалився подарунком від батьків. Іменинник отримав меча і тематичну срібну кульку у вигляді цифри "5".

"Ми точно переможемо! Бо в нас тепер є меч!" — написала мама Селіма.

Син Джамали Селім меч Fullscreen
Син Джамали Селім
Фото: Instagram jamalajaaa

Джамала: особисте життя

Джамала вийшла заміж у 2017 році за Сеїта-Бекіра Сулейманова — підприємця кримськотатарського походження. Подружжя веде досить приватне життя.

У Джамали та її чоловіка підростають троє синів:

  1. Емір‑Рахман — народився 27 березня 2018 року.
  2. Селім‑Гірай — народився 19 червня 2020 року.
  3. Алім‑Сеїт — народився 24 травня 2024 року.
Джамала із синами Fullscreen
Джамала із синами
Фото: Instagram @jamalajaaa

Після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році переможниця Євробачення з дітьми тимчасово виїхала за кордон. Водночас вона активно брала участь у благодійних заходах для підтримки України.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Фокус писав про повернення синів Джамали до України влітку 2024 року. Діти співачки на початку повномасштабної війни жили в Стамбулі.