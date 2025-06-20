Герой популярного украинского шоу "Холостячка" женился на мужчине после измены (фото)

Бизнесмен из Украины и участник шоу "Холостячка" со Златой Огневич Андрей Хветкевич вспомнил измены своего мужа. Оказалось, что эти моменты зафиксировала камера в доме.

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Предприниматель рассказал в интервью Славе Демину, что, как и последние десять лет, живет в США, а именно в Хьюстоне, штат Техас. Он развивает украинский бизнес и расширяет его на американский рынок.

Сейчас Андрей женат на колумбийце Фелипе. А когда они находились в отношениях уже несколько лет, бизнесмен узнал об измене бойфренда. Произошло это, когда украинец находился в командировке. Он увидел это на камерах видеонаблюдения из дома, которые были установлены ради безопасности.

"У меня была камера дома, я был в командировке. Я увидел на камере что-то странное и начал спрашивать, что это такое. Он начал врать. Если бы он не врал, все было бы в порядке. Но была ложь, я подумал, что что-то здесь не так, мы заканчиваем эти отношения", — вспомнил участник "Холостячки".

Андрей Хветкевич с мужем Фото: diveeasy/Instagram

После этого пара разошлась. А Андрей пошел на шоу "Холостячка" с певицей Златой Огневич. Когда он долгое время не появлялся в сети из-за правил съемок, Фелипе начал волноваться. Более того, колумбиец даже прилетел в Украину и познакомился с участниками "Холостячки". После этого пара помирилась, а впоследствии заключила официальный союз.

"Я подумал, если в личных отношениях все плохо, то пойду на шоу. Когда я исчез из сети на время съемок, Фелипе начал паниковать, даже прилетел в Украину. Когда съемки закончились, мы с ним встретились в Украине. Он просил прощения", — рассказал Андрей.

Андрей Хветкевич с мужем Фелипе Фото: diveeasy/Instagram

Кто такой Андрей Хветкевич

Андрей — украинский бизнесмен, предприниматель и мирового класса фридайвер (погружение на задержке дыхания). В 2021 году участвовал в шоу "Холостячка-2" со Златой Огневич. В августе 2022 года Хветкевич совершил каминг-аут и объявил о помолвке с партнером Фелипе.

В мае 2023 года они поженились в Мексике. Избранник украинца — профессиональный фотограф, дизайнер интерьеров, а сейчас работает стюардом. Андрей признался, что для комфортной жизни в США в месяц нужно около 10 тысяч долларов.

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