Герой популярного українського шоу "Холостячка" одружився з чоловіком після зради (фото)

Бізнесмен з України та учасник шоу "Холостячка" зі Златою Огнєвіч Андрій Хветкевич пригадав зради свого чоловіка. Виявилося, що ці моменти зафіксувала камера в будинку.

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Підприємець розповів в інтервʼю Славі Дьоміну, що, як і останні десять років, мешкає в США, а саме в Гʼюстоні, штат Техас. Він розвиває український бізнес та розширює його на американський ринок.

Наразі Андрій одружений з колумбійцем Феліпе. А коли вони перебували у стосунках уже кілька років, бізнесмен дізнався про зраду бойфренда. Сталося це, коли українець перебував у відрядженні. Він побачив це на камерах відеоспостереження з будинку, які були встановлені заради безпеки.

"У мене була камера вдома, я був у відрядженні. Я побачив на камері щось дивне і почав запитувати, що це таке. Він почав брехати. Якщо б він не брехав, все було б гаразд. Але була брехня, я подумав, що щось тут не так, ми закінчуємося ці стосунки", — пригадав учасник "Холостячки".

Андрій Хветкевич з чоловіком Фото: diveeasy/Instagram

Після цього пара розійшлася. А Андрій пішов на шоу "Холостячка" зі співачкою Златою Огнєвіч. Коли він тривалий час не з'являвся в мережі через правила зйомок, Феліпе почав хвилюватися. Ба більше, колумбієць навіть прилетів в Україну та познайомився з учасниками "Холостячки". Після цього пара помирилася, а згодом уклала офіційний союз.

"Я подумав, якщо в особистих стосунках все погано, то піду на шоу. Коли я зник з мережі на час зйомок, Феліпе почав панікувати, навіть прилетів до України. Коли зйомки закінчилися, ми з ним зустрілися в Україні. Він просив вибачення", — розповів Андрій.

Андрій Хветкевич з чоловіком Феліпе Фото: diveeasy/Instagram

Хто такий Андрій Хветкевич

Андрій — український бізнесмен, підприємець і світового класу фрідайвер (занурення на затримці дихання). У 2021 році брав участь у шоу "Холостячка‑2" зі Златою Огнєвіч. У серпні 2022 року Хветкевич зробив камінг-аут і оголосив про заручини з партнером Феліпе.

У травні 2023 вони одружилися в Мексиці. Обранець українця — професійний фотограф, дизайнер інтерʼєрів, а наразі працює стюардом. Андрій зізнався, що для комфортного життя в США на місяць потрібно близько 10 тисяч доларів.

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