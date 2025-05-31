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Стиль життя

Герой "Холостяка" зізнався, чому хвилюється перед стартом зйомок (фото)

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Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk | Тарас Цимбалюк

Український актор Тарас Цимбалюк, головний герой 14-го сезону романтичного реаліті "Холостяк", поділився своїми емоціями перед початком зйомок шоу, яке вийде на екрани вже восени.

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Про це актор написав у своєму Instagram.

Наразі Тарас активно гастролює Україною з виставами. Втім, уже зовсім скоро він почне шукати своє кохання на "Холостяку" на очах мільйонів глядачів. Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" зізнався, що це новий для нього досвід, тому він хвилюється.

"Холостяк – це новий і дуже важливий для мене епізод. Я бував у дуже різних, шоу-бізнесових проектах. Ті ж самі "Танці з зірками", наприклад. Але так щоб до себе, до своєї душі настільки наближати, більше того, впускати всю країну… – не було ще", – зазначив актор, додавши, що переймається перед новим етапом у житті.

Тарас Цимбалюк Fullscreen
Тарас Цимбалюк
Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

"Головний холостяк країни" також зізнався, що почитав коментарі на Facebook та натрапив на велику кількість хейту на свою адресу.

"Такий там концентрат токсіків… Традиційно – усім все не так. Хто б що не виклав – всі ху***і… Самим обгидити своїх – якась сумнівна звичка, правда? З таким обличчям, власне, як на фото, я то фсьо діло читав і офігівав! Зайду через півроку. Може, щось зміниться…" — написав український актор.

Тим часом ведучий "Холостяка" Григорій Решетнік підтримав зірку серіалів та фільмів у коментарях.

"Тарасе, я буду поруч. Прорвемося", — зазначив шоумен.

"Новий Холостяк"

14-й сезон "Холостяка" з Тарасом Цимбалюком у головній ролі вийде на екрани вже цієї осені. Втім, точна дата прем'єри та інші деталі поки невідомі.

Головний герой проєкту — Тарас Цимбалюк — відомий український актор театру, кіно та телебачення, який здобув популярність завдяки ролям у серіалах "Кріпосна", "Спіймати Кайдаша" та фільмі "Чорний ворон".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

  • Співачка СолоХа зізналася, чи насправді її третя дитина від Тараса Цимбалюка. Виявилося, що чутки частково були правдою, адже та грає на сцені вагітну дружину Карпа Кайдаша (героя Цимбалюка). Втім, у реальному житті СолоХа носить дитину від свого чоловіка.
  • Попри те, що до початку шоу "Холостяк" ще кілька місяців, у мережі вже "гуляє" ім'я потенційної переможниці, а також озвучено ймовірну суму гонорару. Цимбалюк начебто отримає мільйон гривень за зйомки.

Крім того, український актор і військовослужбовець Данііл Мірешкін обурився через вибір Тараса Цимбалюка на роль героя 14-го сезону шоу "Холостяк" і загалом існування в країні, за його словами, "низькопробних інтелектуальних проєктів".