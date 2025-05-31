Герой "Холостяка" признался, почему волнуется перед стартом съемок (фото)

Украинский актер Тарас Цимбалюк, главный герой 14-го сезона романтического реалити "Холостяк", поделился своими эмоциями перед началом съемок шоу, которое выйдет на экраны уже осенью.

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Об этом актер написал в своем Instagram.

Сейчас Тарас активно гастролирует по Украине со спектаклями. Впрочем, уже совсем скоро он начнет искать свою любовь на "Холостяке" на глазах миллионов зрителей. Звезда сериала "Поймать Кайдаша" признался, что это новый для него опыт, поэтому он волнуется.

"Холостяк — это новый и очень важный для меня эпизод. Я бывал в очень разных, шоу-бизнесовых проектах. Те же самые "Танцы со звездами", например. Но так чтобы к себе, к своей душе настолько приближать, более того, впускать всю страну... — не было еще", — отметил актер, добавив, что переживает перед новым этапом в жизни.

Тарас Цимбалюк Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

"Главный холостяк страны" также признался, что почитал комментарии на Facebook и наткнулся на большое количество хейта в свой адрес.

"Такой там концентрат токсиков... Традиционно — всем все не так. Кто бы что ни выложил — все ху***е. Самим обгидить своих — какая-то сомнительная привычка, правда? С таким лицом, собственно, как на фото, я то фсьо дело читал и офигевал! Зайду через полгода. Может, что-то изменится..." — написал украинский актер.

Тем временем ведущий "Холостяка" Григорий Решетник поддержал звезду сериалов и фильмов в комментариях.

"Тарас, я буду рядом. Прорвемся", — отметил шоумен.

"Новый Холостяк"

14-й сезон "Холостяка" с Тарасом Цимбалюком в главной роли выйдет на экраны уже этой осенью. Впрочем, точная дата премьеры и другие детали пока неизвестны.

Главный герой проекта — Тарас Цимбалюк — известный украинский актер театра, кино и телевидения, который получил известность благодаря ролям в сериалах "Крепостная", "Поймать Кайдаша" и фильме "Черный ворон".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Певица СолоХа призналась, действительно ли ее третий ребенок от Тараса Цимбалюка. Оказалось, что слухи частично были правдой, ведь та играет на сцене беременную жену Карпа Кайдаша (героя Цимбалюка). Впрочем, в реальной жизни СолоХа носит ребенка от своего мужа.

Несмотря на то, что до начала шоу "Холостяк" еще несколько месяцев, в сети уже "гуляет" имя потенциальной победительницы, а также озвучена вероятная сумма гонорара. Цимбалюк якобы получит миллион гривен за съемки.

Кроме того, украинский актер и военнослужащий Даниил Мирешкин возмутился из-за выбора Тараса Цимбалюка на роль героя 14-го сезона шоу "Холостяк" и в целом существования в стране, по его словам, "низкопробных интеллектуальных проектов".