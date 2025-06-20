"Уехал в США и не вернулся": нардеп "прошлась" по сыну Кати Осадчей

Народная депутат Марьяна Безуглая отреагировала на критику телеведущей Екатерины Осадчей, обратив внимание на то, что ее сын проживает в США.

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Политическая деятельница оставила пост в Telegram на фоне своего скандального заявления о "карме" погибшего парня от российской ракеты в Киеве, на что отреагировал ряд медийных украинцев, в частности Осадчая.

Безуглая напомнила, что старший сын телеведущей Илья учится и живет в Штатах.

"Богема продолжает шуршать против меня по поводу ухилянтов. Ну. Сын Екатерины Осадчей, 22-летний молодой человек, уехал в США и не вернулся. Патриотические футболки", — написала нардеп, показав фото Екатерины Осадчей с ее сыном.

После этого, судя по всему, вспомнив, что юноше 22 года, Безуглая написала: "Контракт 18-24?"

Фото: скріншот з Telegram Мар'яни Безуглої

Перед этим жена Юрия Горбунова отреагировала на скандальное заявление нардепа.

"Поэтому давайте мыслить критически и не подыгрывать таким технологиям", — написала телеведущая.

Фото: Katya Osadcha/Instagram

Сын Екатерины Осадчей

22-летний Илья с лета 2021 года живет за границей. Сын Осадчей учится в Университете Мэриленда в США и получает образование в ІТ-сфере. По словам его мамы, юноша планирует возвращаться в Украину.

"Опережаю комментарии и вопросы — Илья учится в Америке на третьем курсе, изучает IT, сейчас уже применяет свои знания в борьбе с врагом, а после окончания университета возвращается домой", — говорила Катя Осадчая в 2023 году.

Безуглая сказала о "карме" погибшего парня

В посте в Telegram Марьяна Безуглая после массированного обстрела Киева 17 июня рассказала о погибшем 31-летнем Дмитрии Исаенко, который был студентом первого курса магистратуры Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова.

"Косил от армии, но "карма", — написала депутат, которую впоследствии раскритиковали украинцы.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Марьяна Безуглая заявила, что муж Маши Ефросининой Тимур Хромаев якобы служит в Киеве, а не на передовой.

Украинский певец MÉLOVIN осудил заявление депутата Марьяны Безуглой о гибели гражданского во время обстрела.

Кроме того, украинцы "разнесли" Безуглую за скандальное заявление о погибшем Дмитрии Исаенко.