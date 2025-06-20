"Виїхав до США і не повернувся": нардепка "пройшлася" по сину Каті Осадчої

Народна депутатка Марʼяна Безугла відреагувала на критику телеведучої Катерини Осадчої, звернувши увагу на те, що її син проживає в США.

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Політична діячка залишила пост у Telegram на фоні своєї скандальної заяви про "карму" загиблого хлопця від російської ракети в Києві, на що відреагувала низка медійних українців, зокрема Осадча.

Безугла нагадала, що старший син телеведучої Ілля навчається та живе у Штатах.

"Богема продовжує шурхотіти проти мене щодо ухилянтів. Ну. Син Катерини Осадчої, 22-річний молодик, виїхав до США і не повернувся. Патріотичні футболки", — написала нардепка, показавши фото Катерини Осадчої з її сином.

Після цього, судячи з усього, згадавши, що юнаку 22 роки, Безугла написала: "Контракт 18-24?"

Фото: скріншот з Telegram Мар'яни Безуглої

Перед цим дружина Юрія Горбунова відреагувала на скандальну заяву нардепки.

"Тож давайте мислити критично й не підігрувати таким технологіям", — написала телеведуча.

Фото: Katya Osadcha/Instagram

Син Катерини Осадчої

22-річний Ілля з літа 2021 року живе за кордоном. Син Осадчої навчається в Університеті Мериленду у США та здобуває освіту в ІТ-сфері. За словами його мами, юнак планує повертатися в Україну.

"Випереджаю коментарі та запитання — Ілля навчається в Америці на третьому курсі, вивчає IT, зараз уже застосовує свої знання в боротьбі з ворогом, а після закінчення університету повертається додому", — говорила Катя Осадча у 2023 році.

Безугла сказала про "карму" загиблого хлопця

У дописі в Telegram Марʼяна Безугла після масованого обстрілу Києва 17 червня розповіла про загиблого 31-річного Дмитра Ісаєнка, який був студентом першого курсу магістратури Українського державного університету імені Михайла Драгоманова.

"Косив від армії, але "карма", — написала депутатка, яку згодом розкритикували українці.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Марʼяна Безугла заявила, що чоловік Маші Єфросиніної Тимур Хромаєв начебто служить у Києві, а не на передовій.

Український співак MÉLOVIN засудив заяву народної депутатки Марʼяни Безуглої про загибель цивільного під час обстрілу.

Крім того, українці "рознесли" Безуглу за скандальну заяву про загиблого Дмитра Ісаєнка.