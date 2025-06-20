После призыва вдовы военного: украинская гимнастка стала на защиту русского языка

Бывшая украинская гимнастка Влада Никольченко публично стала на защиту русского языка. Она заявила, что могла бы промолчать и понимает, что получит большую порцию хейта.

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Спортсменка высказалась в своем Instagram на фоне цитаты Екатерины Мотрич, вдовы погибшего на войне актера Юрия Фелипенко, о том, что русский язык нужно забыть.

Никольченко решила высказаться, ведь с ее слов она не понимает, людей, которые разгоняют "языковой скандал". На фоне ее видео была цитата Мотрич.

Влада Никольченко Фото: Instagram/nikolchenko_vlada

"Типа, те, кто говорит на русском — это вообще не люди. Их надо выгнать из страны и лишить гражданства. Конечно, у нас свобода слова, каждый говорит так, как считает нужным. Но, откровенно говоря, меня это уже зае***о. Я очень хорошо разговариваю на украинском языке так, как и на русском", — сказала она.

Никольченко отметила, что сама она из Харькова и изучала украинский язык после полномасштабного вторжения РФ. Гимнастка также заявила, что ей все равно, на каком языке общаться.

"Этим насильственным "переходим на украинский язык, да вы вообще...", разжиганием конфликта — вы сами отбиваете людям желание переходить на любой язык. Вы это понимаете? Это просто ужас какой-то, честно. Меня сегодня это очень выбесило", — добавила спортсменка.

Впоследствии она подчеркнула, что не отвечала таким образом на слова Екатерины Мотрич, а отреагировала на другого человека.

"У меня есть эмпатия к людям, которые потеряли близких и я не ищу какого-то черного пиара", — написала Влада Никольченко.

Еще позже она подчеркнула, что больше эту тему комментировать не будет.

Никольченко раскритиковали за защиту русского языка

Другая гимнастка Мария Высочанская резко ответила коллеге: "Я не хотела поднимать эту тему публично, но обстоятельства этого требуют. Это цитата женщины, которая сегодня похоронила мужа. А вот реакция человека на это сообщение. Как вам такая реакция? Поэтому избавляйтесь не только от российского, но и от такого мусора, не побоюсь этого слова, в своем инфопространстве. Свою никому не нужную позицию стоит держать при себе и точно не транслировать на аудиторию, если ты уже снова в Украине".

В Киеве попрощались с Юрием Фелипенко

Отметим, что 19 июня в Киеве состоялось прощание с актером Юрием Фелипенко, который погиб на российско-украинской войне. Его жена Екатерина Мотрич во время прощания выступила с эмоциональной речью, подчеркнув, что нужно забыть все русское, в частности язык: "Убейте в себе все русское, забудьте навсегда этот язык и эту культуру, потому что только из-за России, мы сейчас все вынуждены быть здесь".

Напомним, Фокус писал ранее, что:

В соцсетях возмущаются кадрами с похорон актера Юрия Фелипенко, которые сделали фотографы Либеровы.

Гроб с телом Юрия Фелипенко сначала принесли в зал Театра на Подоле, где он часто выступал.

Кроме того, Фокус больше писал о пути Юрия Фелипенко, который отдал свою жизнь за Украину.