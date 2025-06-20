Після заклику вдови військового: українська гімнастка стала на захист російської мови

Колишня українська гімнастка Влада Нікольченко публічно стала на захист російської мови. Вона заявила, що могла б промовчати та розуміє, що отримає велику порцію хейту.

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Спортсменка висловилася у своєму Instagram на фоні цитати Катерини Мотрич, вдови загиблого на війні актора Юрія Феліпенка, про те, що російську мову потрібно забути.

Нікольченко вирішила висловитися, адже з її слів вона не розуміє, людей, які розганяють "мовний скандал". На фоні її відео була цитата Мотрич.

Влада Нікольченко Фото: Instagram/nikolchenko_vlada

"Типу, ті, хто розмовляє російською — це взагалі не люди. Їх треба вигнати з країни й позбавити громадянства. Звісно, у нас свобода слова, кожен говорить так, як вважає за потрібне. Але, відверто кажучи, мене це вже заї***о. Я дуже добре розмовляю українською мовою так, як і російською", — сказала вона.

Нікольченко зазначила, що сама вона з Харкова і вивчала українську мову після повномасштабного вторгнення РФ. Гімнастка також заявила, що їй все одно, якою мовою спілкуватись.

"Оцим насильницьким "переходимо на українську мову, та ви взагалі…", розпалюванням конфлікту — ви самі відбиваєте людям бажання переходити на будь-яку мову. Ви це розумієте? Це просто жах якийсь, чесно. Мене сьогодні це дуже вибісило", — додала спортсменка.

Згодом вона наголосила, що не відповідала таким чином на слова Катерини Мотрич, а відреагувала на іншу людину.

"В мене є емпатія до людей, які втратили близьких і я не шукаю якого чорного піару", — написала Влада Нікольченко.

Ще пізніше вона наголосила, що більше цю тему не коментуватиме.

Нікольченко розкритикували за захист російської мови

Інша гімнастка Марія Височанська різко відповіла колезі: "Я не хотіла підіймати цю тему привселюдно, але обставини цього вимагають. Це цитата жінки, яка сьогодні поховала чоловіка. А ось реакція людини на цей допис. Як вам така реакція? Тому позбувайтеся не тільки російського, а й такого сміття, не побоюся цього слова, у своєму інфопросторі. Свою нікому не потрібну позицію варто тримати при собі і точно не транслювати на аудиторію, якщо ти вже знову в Україні".

У Києві попрощалися з Юрієм Феліпенком

Зазначимо, що 19 червня у Києві відбулось прощання з актором Юрієм Феліпенком, який загинув на російсько-українській війні. Його дружина Катерина Мотрич під час прощання виступила з емоційною промовою, наголосивши, що потрібно забути все російське, зокрема мову: "Вбийте в собі все російське, забудьте назавжди цю мову та цю культуру, тому що тільки через росію, ми зараз всі змушені бути тут".

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