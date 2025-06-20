"Минимум 150 тысяч гривен": Тополя рассказал, сколько денег надо для жизни в Киеве

Украинский певец Тарас Тополя признался, что для жизни в столице для его семьи нужно, как минимум, 150 тысяч гривен. Музыкант воспитывает троих детей.

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Муж певицы Алеши показал журналистке Ангелине Пичик закулисье съемок своего нового клипа "Смотри в мой экран". Также артист рассказал об отношениях с супругой. "Мы просто решили, что мы вместе. Не было такого, чтобы я становился на колени", — отметил фронтмен "Антител".

Музыкант сказал, что теоретически одному в Киеве тысяч на 50-60 гривен "можно жить". А в целом лимита нет. Относительно своей семьи, то Тополя раскрыл сумму в более 150 тысяч гривен.

"Где-то 150 тысяч это минимум. А так где-то 200", — признался музыкант, который с Еленой Тополей воспитывает двух сыновей и одну дочь.

Много денег ушло на клип

В частности, Тарас признался, что потратил 50 тысяч долларов на съемки нового клипа. "Смотри в мой экран" — это новый, украиноязычный римейк песни "Смотри в меня", написанной группой "Антитела" почти 15 лет назад.

"Сегодня песня получает новую жизнь не только на родном языке, но и в формате мощного видео, которое по масштабам напоминает кино", — рассказывают представители Тараса Тополи редакции Фокуса.

"Смотри в мой экран"

Режиссером клипа, как и в прошлый раз стал Виктор Придувалов. Актеры — одни из лучших в Украине боевые операторы дронов, которые с театральных площадок ушли на фронт: Петр Ержикевич, Дмитрий Мельничук, которые прибыли с фронта на съемочную площадку. Они снимались в своей боевой форме.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, украинский продюсер Вадим Лисица вспомнил давний роман с Еленой Тополей.