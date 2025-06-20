"Мінімум 150 тисяч гривень": Тополя розказав, скільки грошей треба для життя в Києві

Український співак Тарас Тополя зізнався, що для життя у столиці для його родини потрібно, як мінімум, 150 тисяч гривень. Музикант виховує трьох дітей.

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Чоловік співачки Альоші показав журналістці Ангеліні Пічик залаштунки зйомок свого нового кліпу "Дивись у мій екран". Також артист розповів про стосунки з дружиною. "Ми просто вирішили, що ми разом. Не було такого, щоб я ставав на коліна", — зазначив фронтмен "Антитіл".

Музикант сказав, що теоретично одному в Києві тисяч на 50-60 гривень "можна жити". А загалом ліміту немає. Щодо своєї родини, то Тополя розкрив суму в понад 150 тисяч гривень.

"Десь 150 тисяч це мінімум. А так десь 200", — зізнався музикант, який з Оленою Тополею виховує двох синів та одну дочку.

Багато грошей пішло на кліп

Зокрема, Тарас зізнався, що витратив 50 тисяч доларів на зйомки нового кліпу. "Дивись у мій екран" — це новий, україномовний рімейк пісні "Смотри в меня", написаної гуртом "Антитіла" майже 15 років тому.

"Сьогодні пісня отримує нове життя не лише рідною мовою, але й у форматі потужного відео, що за масштабами нагадує кіно", — розповідають представники Тараса Тополі редакції Фокусу.

"Дивись у мій екран"

Режисером кліпу, як і минулого разу став Віктор Придувалов. Актори — одні з найкращих в Україні бойові оператори дронів, які з театральних майданчиків пішли на фронт: Петро Єржикевич, Дмитро Мельничук, які прибули з фронту на знімальний майданчик. Вони знімалися у своїй бойовій формі.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, український продюсер Вадим Лисиця пригадав давній роман з Оленою Тополею.