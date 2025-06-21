"Больше нет": известная актриса рассказала, как россияне уничтожили ее родной дом в Харьковской области (видео)

Актриса Любава Грешнова рассказала, что россияне уничтожили ее родительский дом в селе Липцы Харьковской области. Она добавляет, что сейчас научилась жить с этой болью потери, трансформируя ее в свою деятельность и развитие.

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Украинская актриса Любаша Грешнова рассказала, что родительский дом в селе Липцы Харьковской области, который сейчас находится в серой зоне, был уничтожен россиянами. Она добавляет, что сейчас научилась жить с этой болью потери, трансформируя ее в свою деятельность и развитие, сказала актриса в интервью Rostyslove Production.

"У меня нет больше дома, который был в оккупации в Харьковской области. Это поселок Липцы. Сейчас он — буферная зона. То есть не просто дома нет, боль от того, что нет вообще поселка. Он номинально есть, но туда даже мы не можем поехать, чтобы посмотреть на то, что осталось", — рассказала Грешнова.

Актриса говорит, что она постоянно вспоминает свой дом и он ей часто снится. У нее также есть квартира в Харькове на Салтовке, но она также получила повреждения из-за войны.

"Это большая боль, но мы научились, как и большинство украинцев, с ней жить. Мы научились трансформировать это в какую-то деятельность, развитие. Это дико звучит, но правда. Научиться с этим жить — это тоже работа", — откровенно сказала актриса.

Ранее сообщалось, как в доме известного украинского актера произошел пожар. Что стало причиной чрезвычайной ситуации — супруги не рассказали.

Впоследствии стало известно, что в дом Евгения Яновича попал российский дрон. Актер признался, что на этот раз спрятался только после удара дрона, хотя обычно во время атак направляется к лифтовому холлу в центре дома.