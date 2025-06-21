"Більше немає": відома акторка розповіла, як росіяни знищили її рідний дім на Харківщині (відео)

Акторка Любава Грєшнова розповіла, що росіяни знищили її батьківський будинок у селі Липці Харківської області. Вона додає, що нині навчилася жити з цим болем втрати, трансформуючи його у свою діяльність та розвиток.

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Українська акторка Любаша Грєшнова розповіла, що батьківський будинок у селі Липці Харківської області., який нині перебуває у сірій зоні, було знищено росіянами. Вона додає, що нині навчилася жити з цим болем втрати, трансформуючи його у свою діяльність та розвиток, сказала акторка в інтерв'ю Rostyslove Production.

"У мене нема більше дому, який був в окупації в Харківській області. Це селище Липці. Зараз воно – буферна зона. Тобто не просто дому нема, біль від того, що нема взагалі селища. Воно номінально є, але туди навіть ми не можемо поїхати, щоб подивитися на те, що лишилося" – розповіла Грєшнова.

Акторка говорить, що вона постійно згадує свій дім і він їй часто сниться. У неї також є квартира на у Харкові на Салтівці, але вона також зазнала пошкоджень через війну.

"Це великий біль, але ми навчились, як і більшість українців, з ним жити. Ми навчилися трансформувати це в якусь діяльність, розвиток. Це дико звучить, але правда. Навчитися з цим жити – це теж робота", — відверто сказала акторка.

Раніше повідомлялося, як у будинку відомого українського актора сталася пожежа. Що стало причиною надзвичайної ситуації — подружжя не розповіло.

Згодом стало відомо, що в будинок Євгена Яновича влучив російський дрон. Актор зізнався, що цього разу заховався лише після удару дрона, хоча зазвичай під час атак прямує до ліфтового холу в центрі будинку.