49-летний Андрей Джеджула в третий раз стал отцом: где сейчас звезда экрана (фото)

Популярный украинский шоумен объявил о рождении третьего ребенка. Он показал первые фотографии с дочкой, однако ее лицо пока скрывает от общественности.

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Джеджула поделился хорошей новостью со своими поклонниками в Instagram. Девочку назвали достаточно редким в наших широтах именем — Эмилия.

"Я снова папа! 22.06.25 в 12:43 к нашей семье присоединился маленький ангелочек Эмилия! Поздравляем новую жительницу планеты Земля!" — написал ведущий.

Андрей Джеджула стал отцом в третий раз

Андрей традиционно осторожно относится к разговорам о личной жизни. Поэтому для многих фанатов эта новость стала настоящей неожиданностью. Более того, неизвестно, кто мать ребенка. Джеджула пообещал постепенно раскрыть больше подробностей.

У Андрея Джеджулы родилась дочь Фото: Instagram

"Понимаю, что для большинства это очень неожиданно! Но такую радостную новость не смог от вас скрыть! Хотя ей предшествовало еще достаточно много важных из личной жизни. Помните загадочную историю Бенджамина Баттона? Тогда дальше постепенно буду рассказывать все как у него — немного личных событий в обратном порядке! А пока эта самая главная", — пояснила звезда экрана.

Поздравления от друзей и коллег

В комментариях его начали поздравлять родственники, друзья и коллеги.

"Андрюша, поздравляем! Невероятно счастливы за вас!" — написала актриса Ольга Сумская;

"Поздравляю тебя и твою семью. Детки — это счастье", — добавил телеведущий Олег Борисов;

Юрий Горбунов поставил три эмодзи в форме огоньков.

Кстати, с рождением Эмилии Андрей Джеджула официально стал многодетным отцом. У ведущего уже есть двое детей: 16-летний сын Даниил от певицы Санты Димопулос и 4-летняя дочь Аделина от Юлии Реус.

Андрей Джеджула теперь многодетный отец Фото: Instagram

Напомним, ранее в разговоре с Фокусом Андрей Джеджула поделился, что побудило его стать волонтером и как он совмещает службу в добровольческом батальоне с телевизионной карьерой. Также артист рассказал о решении своего 15-летнего сына остаться с ним в Украине, несмотря на войну, а также о том, удалось ли ему наладить контакт с дочерью, которую его бывшая жена вывезла в Польшу.

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Ранее Джеджула раскрыл, какие обязанности имеет в добровольческом батальоне, защищающем киевское небо.