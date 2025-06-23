49-річний Андрій Джеджула втретє став батьком: де зараз зірка екрану (фото)

Популярний український шоумен оголосив про народження третьої дитини. Він показав перші світлини з донькою, проте її обличчя поки що приховує від громадськості.

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Джеджула поділився гарною новиною зі своїми прихильниками в Instagram. Дівчинку назвали достатньо рідкісним у наших широтах ім’ям — Емілія.

"Я знову тато! 22.06.25 о 12:43 до нашої родини долучилося маленьке янголятко Емілія! Вітаємо нову мешканку планети Земля!" — написав ведучий.

Андрій Джеджула став батьком втретє

Андрій традиційно обережно ставиться до розмов щодо особистого життя. Тож для багатьох фанатів ця новина стала справжньою несподіванкою. Ба більше, невідомо, хто матір дитини. Джеджула пообіцяв поступово розкрити більше подробиць.

В Андрія Джеджули народилась донька Фото: Instagram

"Розумію, що для більшості це дуже неочікувано! Але таку радісну новину не зміг від вас приховати! Хоча їй передувало ще досить багато важливих з особистого життя, які я зробив максимально особистими у цей складний для всіх нас час. Памʼятаєте загадкову історію Бенджаміна Баттона? Тоді далі поступово буду розказувати все як у нього — трохи особистих подій у зворотному порядку! А поки ця найголовніша", — пояснила зірка екрану.

Привітання від друзів та колег

У коментарях його почали вітати родичі, друзі та колеги.

"Андрійчику, вітаємо! Неймовірно щасливі за вас!" — написала акторка Ольга Сумська;

"Вітаю тебе і твою сімʼю. Дітки — це щастя", — додав телеведучий Олег Борисов;

Юрій Горбунов поставив три емодзі у формі вогників.

До речі, з народженням Емілії Андрій Джеджула офіційно став багатодітним батьком. У ведучого вже є двоє дітей: 16-річний син Данило від співачки Санти Дімопулос та 4-річна донька Аделіна від Юлії Реус.

Андрій Джеджула тепер багатодітний батько Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше у розмові з Фокусом Андрій Джеджула поділився, що спонукало його стати волонтером і як він поєднує службу в добровольчому батальйоні з телевізійною кар'єрою. Також артист розповів про рішення свого 15-річного сина залишитися з ним в Україні, попри війну, а також про те, чи вдалося йому налагодити контакт із донькою, яку його колишня дружина вивезла до Польщі.

Крім того, ми писали, що:

Раніше Джеджула розкрив, які обов'язки має в добровольчому батальйоні, що захищає київське небо.