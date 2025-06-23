Новая мода в туризме: куда едут на отдых представители поколения Z

Представители поколения Z и Альфа, которые формируются в эпоху цифровых технологий, кардинально меняют рынок туризма, отказываясь от традиционных вечеринок в пользу оздоровительных программ и цифрового детокса.

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Молодежь создает спрос на "отпуск без интернета" и становится ключевой аудиторией для оздоровительных отелей и санаториев, где предлагают заняться духовными практиками. Об этой тенденции рассказывает издание Jing Daily.

"Они хотят замедлиться, поразмышлять и восстановить связи. Их привлекает тишина, погружение в природу и настоящая роскошь", — рассказывает Пуспа Анггарени, генеральный менеджер отеля Buahan на Бали.

Исследование HSBC показало, что поколение Z работает прежде всего ради расходов на путешествия, а не на жилье или создание семьи. Изменение приоритетов заставило гостиничную индустрию также адаптироваться.

Алкоголь теряет популярность

Алкоголь теряет популярность среди молодежи. Например, в Сингапуре 33% населения предпочитает безалкогольные напитки. По данным опроса 5000 женщин в Китае, только 37,5% иногда употребляют алкоголь.

Люксовые отели отвечают на спрос специальными программами.

"Подростки находятся под влиянием алгоритмов, определенных социальных ожиданий и постоянной связи. Рост тревожности, выгорание и отчуждение — все это стало глобальной проблемой для родителей", — объясняет Пиярат Танджапуткул, вице-президент отеля RXV.

Программы оздоровления

Персонализированные программы включают массажи, звукотерапию, гормональную поддержку, а также здоровое питание. Например, в прошлом году количество поисковых запросов "здоровье кишечника" в TikTok выросло на 35%. Роскошные отели начали на это реагировать.

Тема оздоровления становится популярной в TikTok Фото: TikTok

Стоимость таких программ — от 54 900 тайских батов ($1685). Это достаточно дорого для подростков, но не для их родителей.

"Это поколение ориентировано на ценности. Они ищут опыт, который отражает их идентичность и способствует достижению цели", — говорит Мелита Коулмандас, основательница Songsaa Private Island в Камбодже.

Духовные практики

Другие отели по всему миру также адаптируются. В частности, заведение Rosewood Amsterdam сочетает восточные и аюрведические практики с инновационными западными терапиями, а отель Inhabit в Лондоне, Великобритания, предлагает зоны без гаджетов и "программы осознанности".

Молодежь выбирает йогу вместо интернета Фото: RXV Wellness

Компания Unplugged создала 40 кабин без интернета в Британии и Испании, отвечая на большой спрос на цифровой детокс.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинская блогерша Ольга Карпенко, которая активно ведет свои социальные сети, в частности Instagram и TikTok, похвасталась роскошным ужином в одном из самых дорогих в мире ресторанов. Заведение расположено в Монте-Карло.

А вот британская журналистка Лейла Николсон рассказала о своем опыте полета на известный курорт — Ибицу. Ее путешествие превратилось в настоящее испытание из-за буйных пассажиров.

Другая женщина преодолела почти 10 тыс. км ради свидания: чем закончилась эта "комедия".