Нова мода у туризмі: куди їдуть на відпочинок представники покоління Z

Представники покоління Z та Альфа, які формуються в епоху цифрових технологій, кардинально змінюють ринок туризму, відмовляючись від традиційних вечірок на користь оздоровчих програм та цифрового детоксу.

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Молодь створює попит на "відпустку без інтернету" й стає ключовою аудиторією для люксових оздоровчих готелів та санаторіїв, де пропонують зайнятися духовними практиками. Про цю тенденцію розповідає видання Jing Daily.

"Вони хочуть сповільнитися, поміркувати та відновити зв'язки. Їх приваблює тиша, занурення в природу та справжня розкіш", — розповідає Пуспа Анггарені, генеральний менеджер готелю Buahan на Балі.

Дослідження HSBC показало, що покоління Z працює передусім заради витрат на подорожі, а не на житло чи створення сім'ї. Зміна пріоритетів змусила готельну індустрію також адаптуватися.

Алкоголь втрачає популярність

Алкоголь втрачає популярність серед молоді. Наприклад, у Сінгапурі 33% населення надає перевагу безалкогольним напоям. За даними опитування 5000 жінок у Китаї, лише 37,5% інколи вживають алкоголь.

Люксові готелі відповідають на попит спеціальними програмами.

"Підлітки перебувають під впливом алгоритмів, певних соціальних очікувань та постійного зв'язку. Зростання тривожності, вигорання та відчуження — все це стало глобальною проблемою для батьків", — пояснює Піярат Танджапуткул, віцепрезидент готелю RXV.

Програми оздоровлення

Персоналізовані програми включають масажі, звукотерапію, гормональну підтримку, а також здорове харчування. Наприклад, торік кількість пошукових запитів "здоров’я кишківника" у TikTok зросла на 35%. Розкішні готелі почали на це реагувати.

Тема оздоровлення стає популярною у TikTok Фото: TikTok

Вартість таких програм — від 54 900 тайських батів ($1685). Це досить дорого для підлітків, але не для їхніх батьків.

"Це покоління орієнтоване на цінності. Вони шукають досвід, що відображає їхню ідентичність та сприяє досягненню мети", — каже Меліта Коулмандас, засновниця Songsaa Private Island у Камбоджі.

Духовні практики

Інші готелі по всьому світу також адаптуються. Зокрема, заклад Rosewood Amsterdam поєднує східні та аюрведичні практики з інноваційними західними терапіями, а готель Inhabit у Лондоні, Велика Британія, пропонує зони без гаджетів та "програми усвідомленості".

Молодь обирає йогу замість інтернету Фото: RXV Wellness

Компанія Unplugged створила 40 кабін без інтернету в Британії та Іспанії, відповідаючи на великий попит на цифровий детокс.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українська блогерка Ольга Карпенко, яка активно веде свої соціальні мережі, зокрема Instagram та TikTok, похизувалась розкішною вечерею в одному з найдорожчих у світі ресторанів. Заклад розташований у Монте-Карло.

А от британська журналістка Лейла Ніколсон розказала про свій досвід польоту на відомий курорт — Ібіцу. Її подорож перетворилась на справжнє випробування через буйних пасажирів.

Інша жінка подолала майже 10 тис. км заради побачення: чим закінчилась ця "комедія".