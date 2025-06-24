Хватает на дом, авто и рестораны: рядовой из США рассказал, сколько там зарабатывают военные

Рядовой Евгений Луцкий, который служит в армии США, рассказал о своей заработной плате, а также ежемесячных расходах. Как выяснилось, военные в этой стране получают достойное вознаграждение, а также имеют социальные гарантии и льготы.

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Мужчина решил поделиться собственным опытом в отдельном видео, которое опубликовал в TikTok. Он отметил, что является рядовым и имеет четыре года стажа. Ежемесячно ему начисляют 6320 долларов заработной платы. На руки — 5710.

"Из них 1660 долларов я оплачиваю ипотеку, где-то 500 идет на коммуналку, страховка на автомобиль 185, медицинское страхование на всю семью — бесплатно. Помню в предыдущем видео это всех задело. Ну потому что всем военным бесплатное медицинское страхование. На еду, посещение заведений, одежду в среднем 2000. Таким образом после всех расходов у меня на руках остается 1365 долларов", — рассказал Евгений.

Зарплату постоянно повышают

По словам военного, в американской армии каждые два года повышают заработную плату, а ежегодно происходит индексация. Когда Трамп стал президентом, он сильно поднял оклад.

"У меня раньше был оклад 2600, а после подписания указа стало 3500", — подытожил Луцкий.

Реакция пользователей сети

"Давайте честно, кто сам сможет купить дом, машину (пусть в ипотеку) и тянуть семью на одну заработную плату?" — поинтересовался один из участников обсуждения;

Другая зрительница добавила: "Не знала, что в США такие зарплаты у военных. У нас, в Канаде, меньше. Слышала, что около 40 тысяч в год. Канадский доллар к американскому где-то 1,35";

Комментарии зрителей Фото: TikTok

"Не густо, думал больше будет. Лучше машины продавать, там по $20 тысяч в месяц можно делать. $10 тысяч так вообще легко", — поделился своим опытом еще один пользователь.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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