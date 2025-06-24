Вистачає на будинок, авто й ресторани: рядовий із США розказав, скільки там заробляють військові

Рядовий Євген Луцький, який служить в армії США, розповів про свою заробітну плату, а також щомісячні витрати. Як з’ясувалося, військові в цій країні отримують гідну винагороду, а також мають соціальні гарантії та пільги.

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Чоловік вирішив поділитися власним досвідом в окремому відео, яке опублікував у TikTok. Він зауважив, що є рядовим і має чотири роки стажу. Щомісяця йому нараховують 6320 доларів заробітної плати. На руки — 5710.

"З них 1660 доларів я оплачую іпотеку, десь 500 йде на комуналку, страховка на автомобіль 185, медичне страхування на всю родину — безплатно. Пам’ятаю у попередньому відео це всіх зачепило. Ну бо усім військовим безплатне медичне страхування. На їжу, відвідування закладів, одяг в середньому 2000. Таким чином після всіх витрат у мене на руках залишається 1365 доларів", — розповів Євген.

Зарплату постійно підвищують

За словами військового, в американській армії кожні два роки підвищують заробітну плату, а щорічно відбувається індексація. Коли Трамп став президентом, він сильно підняв оклад.

"У мене раніше був оклад 2600, а після підписання указу стало 3500", — підсумував Луцький.

Реакція користувачів мережі

"Давайте чесно, хто сам зможе купити будинок, машину (нехай в іпотеку) і тягнути сім'ю на одну заробітну плату?" — поцікавився один з учасників обговорення;

Інша глядачка додала: "Не знала, що в США такі зарплати у військових. У нас, у Канаді, менші. Чула, що близько 40 тисяч на рік. Канадський долар до американського десь 1,35";

Коментарі глядачів Фото: TikTok

"Не густо, думав більше буде. Краще машини продавати, там по $20 тисяч на місяць можна робити. $10 тисяч так взагалі легко", — поділився своїм досвідом ще один користувач.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Блогер, якого звуть Олександр, переїхав працювати у США. Нещодавно він показав, скільки продуктів можна купити за середню одноденну зарплату в цій країні. Чоловік завітав до тамтешнього супермаркету, аби провести соціальний експеримент.

Блогерка та підприємниця Софія Ванівська в рамках експерименту порівняла ціни на продукти в українських та польських магазинах. Дівчина була вражена, коли почала підбивати підсумки.

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