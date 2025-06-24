Болезненное расставание: известный украинский певец разошелся со своей девушкой (фото)

25-летний украинский певец Антон Вельбой, более известный публике под сценическим псевдонимом Wellboy, признался, что его отношения с возлюбленной, киевской стилисткой Яной Савченко, закончились.

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Об этом артист рассказал во время беседы с журналисткой на Music Box Fest, которой также раскрыл правду о своих зависимостях.

"Да, мои отношения закончились. Так сложилось, что мы расстались", — сказал музыкант. Он признался, что разрыв был болезненным, поскольку Яна, с которой он встречался минимум с 2023 года, была его первой любовью.

На вопрос, кто стал инициатором расставания, Wellboy ответил:

"Это было в моменте. Все к этому шло. Я — человек зависимый. Я, откровенно говоря, не был лучшим в отношениях".

Антон не обижается на девушку, что остался один в такой непростой период.

"Я считаю, что я вправе ответить за свои поступки и как-то пережить все моменты по-взрослому, как настоящий мужчина", — говорит он.

В 2023 году Wellboy впервые показал общее фото с Яной Фото: Скриншот

Не так давно Wellboy, участник шоу "X-Фактор" и "Национального отбора" на "Евровидение-2022", откровенно признался, что проходил лечение в одном из реабилитационных центров от наркозависимости. По его словам, ему ничего не помогает — "ни реабцентры, ни бабки-гадалки".

"Я чувствую себя рок-звездой внутри. Хочется куражиться, хочется выступать на сценах… Короче, ничего не помогает мне. Я снова и снова возвращаюсь к зависимостям. Вся наша жизнь — это зависимости. Мы зависим от людей, еще от чего-то. Кто-то от наркотиков, кто-то от алкоголя…"— подчеркнул певец.

Наркотики Антон попробовал где-то в 19 лет. "Поспособствовали" этому его друзья из общежития университета. Вельбой признавался, что употреблял только марихуану, что в конечном итоге усугубило его биполярное расстройство, которое переросло в более серьезный диагноз.

Несмотря на все произошедшее, он пытается находить радость в каждом дне, а его мама приехала к нему в Одессу, живет с ним и помогает ему в преодолении трудностей.

Ранее Фокус писал, что:

В январе этого года Антон подвергся нападению неизвестных, которые избили его. Из-за полученных побоев певец был вынужден обратиться за медицинской помощью.

Позже стало изветсно, что полиция возбудила уголовное дело.

Мы также рассказывали, что Wellboy выпустил клип, где его заменил дипфейк.