Болісне розлучення: відомий український співак розійшовся зі своєю дівчиною (фото)
25-річний український співак Антон Вельбой, більш відомий публіці під сценічним псевдонімом Wellboy, зізнався, що його стосунки з коханою, київською стилісткою Яною Савченко, закінчилися.
Про це артист розповів під час бесіди з журналісткою на Music Box Fest, якій також розкрив правду про свої залежності.
"Так, мої стосунки закінчилися. Так склалося, що ми розлучилися", — сказав музикант. Він зізнався, що розрив був болючим, оскільки Яна, з якою він зустрічався щонайменше з 2023 року, була його першим коханням.
На запитання, хто став ініціатором розставання, Wellboy відповів:
"Це було в моменті. Усе до цього йшло. Я — людина залежна. Я, відверто кажучи, не був найкращим у стосунках".
Антон не ображається на дівчину, що залишився один у такий непростий період.
"Я вважаю, що я маю право відповісти за свої вчинки і якось пережити всі моменти по-дорослому, як справжній чоловік", — каже він.
Не так давно Wellboy, учасник шоу "X-Фактор" і "Національного відбору" на "Євробачення-2022", відверто зізнався, що проходив лікування в одному з реабілітаційних центрів від наркозалежності. За його словами, йому нічого не допомагає — "ні реабцентри, ні бабки-ворожки".
"Я відчуваю себе рок-зіркою всередині. Хочеться куражитися, хочеться виступати на сценах... Коротше, нічого не допомагає мені. Я знову і знову повертаюся до залежностей. Усе наше життя — це залежності. Ми залежимо від людей, ще від чогось. Хтось від наркотиків, хтось від алкоголю…" — наголосив співак.
Наркотики Антон спробував десь у 19 років. "Посприяли" цьому його друзі з гуртожитку університету. Вельбой зізнавався, що вживав тільки марихуану, що в кінцевому підсумку посилило його біполярний розлад, який переріс у серйозніший діагноз.
Незважаючи на все, що сталося, він намагається знаходити радість у кожному дні, а його мама приїхала до нього в Одесу, живе з ним і допомагає йому в подоланні труднощів.
Раніше Фокус писав, що:
- У січні цього року Антон зазнав нападу невідомих, які побили його. Через отримані побої співак був змушений звернутися по медичну допомогу.
- Пізніше стало відомо, що поліція порушила кримінальну справу.
Ми також розповідали, що Wellboy випустив кліп, де його замінив діпфейк.