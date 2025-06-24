Болісне розлучення: відомий український співак розійшовся зі своєю дівчиною (фото)

25-річний український співак Антон Вельбой, більш відомий публіці під сценічним псевдонімом Wellboy, зізнався, що його стосунки з коханою, київською стилісткою Яною Савченко, закінчилися.

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Про це артист розповів під час бесіди з журналісткою на Music Box Fest, якій також розкрив правду про свої залежності.

"Так, мої стосунки закінчилися. Так склалося, що ми розлучилися", — сказав музикант. Він зізнався, що розрив був болючим, оскільки Яна, з якою він зустрічався щонайменше з 2023 року, була його першим коханням.

На запитання, хто став ініціатором розставання, Wellboy відповів:

"Це було в моменті. Усе до цього йшло. Я — людина залежна. Я, відверто кажучи, не був найкращим у стосунках".

Антон не ображається на дівчину, що залишився один у такий непростий період.

"Я вважаю, що я маю право відповісти за свої вчинки і якось пережити всі моменти по-дорослому, як справжній чоловік", — каже він.

У 2023 році Wellboy вперше показав спільне фото з Яною Фото: Скриншот

Не так давно Wellboy, учасник шоу "X-Фактор" і "Національного відбору" на "Євробачення-2022", відверто зізнався, що проходив лікування в одному з реабілітаційних центрів від наркозалежності. За його словами, йому нічого не допомагає — "ні реабцентри, ні бабки-ворожки".

"Я відчуваю себе рок-зіркою всередині. Хочеться куражитися, хочеться виступати на сценах... Коротше, нічого не допомагає мені. Я знову і знову повертаюся до залежностей. Усе наше життя — це залежності. Ми залежимо від людей, ще від чогось. Хтось від наркотиків, хтось від алкоголю…" — наголосив співак.

Наркотики Антон спробував десь у 19 років. "Посприяли" цьому його друзі з гуртожитку університету. Вельбой зізнавався, що вживав тільки марихуану, що в кінцевому підсумку посилило його біполярний розлад, який переріс у серйозніший діагноз.

Незважаючи на все, що сталося, він намагається знаходити радість у кожному дні, а його мама приїхала до нього в Одесу, живе з ним і допомагає йому в подоланні труднощів.

Раніше Фокус писав, що:

У січні цього року Антон зазнав нападу невідомих, які побили його. Через отримані побої співак був змушений звернутися по медичну допомогу.

Пізніше стало відомо, що поліція порушила кримінальну справу.

Ми також розповідали, що Wellboy випустив кліп, де його замінив діпфейк.