Украинская звезда экрана в 46 лет забеременела от француза: говорит, что это чудо (фото)

Бывшая ведущая программы "Факты" на телеканале ICTV Инна Шевченко забеременела в 46 лет после трех попыток экстракорпорального оплодотворения во Франции.

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Журналистка рассказала в интервью "Коротко про", как преодолела долгий путь к материнству. Инна и ее муж, французский режиссер Лоран Жави, более двух лет боролись за право стать родителями.

"Я недавно изменила в профиле Instagram — "беременна в 46". До сих пор вообще скрывала свой возраст. А сейчас, когда произошло такое чудо, наоборот, мне хочется поддержать женщин и доказать, что не все еще потеряно даже в 46", — рассказала Инна.

Инна Шевченко критикует украинскую медицину

Журналистка критически оценивает украинскую медицинскую систему, которая не предупреждает женщин о важных возрастных периодах для репродуктивного здоровья.

"До 44 лет мне ни один гинеколог не говорил, что стоит поспешить. В Украине я проверялась, мой муж проверялся, и никто не акцентировал, что надо быстрее беременеть. Потому что после 38 лет начинается первое падение детородной функции у женщины, а после 43-х — резкий спад, буквально до 5% шансов", — пояснила бывшая ведущая.

Бывшая ведущая программы "Факты" Инна Шевченко объявила о беременности Фото: Instagram

Она забеременела после третьей попытки ЭКО во Франции, хотя репродуктолог сразу предупредил о низких шансах.

"Он говорит: "Вам 44, если бы вы пришли в 43, у вас бы было гораздо больше шансов. А так — 5%". Мне предлагали взять донорскую яйцеклетку, потому что так будет проще. Но я не захотела и таки настояла на том, что будем пробовать с моими", — вспоминает Инна.

Бесплатное ЭКО до 43 лет

Во Франции ЭКО бесплатно делают до 43 лет — в рамках страхового пакета, а после этого возраста даже за деньги мало кто берется за процедуру. По словам Шевченко, процесс был изнурительным не только физически, но и морально и материально. Поддержка ее любимого стала решающей.

"Было трудно и морально, и физически, и материально. Потому что каждый раз надеешься, живешь этой надеждой, в конце концов — что-то получается, но на каком-то этапе все проваливается", — признается она.

Инна Шевченко ждет появления малыша Фото: Instagram

Несмотря на беременность, Инна Шевченко продолжает заниматься бизнесом — имеет собственный бренд женской одежды и магазин винтажных вещей из Франции, хотя признает, что война существенно повлияла на продажи в Украине.

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