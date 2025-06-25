Українська зірка екрану в 46 років завагітніла від француза: каже, що це диво (фото)

Колишня ведуча програми "Факти" на телеканалі ICTV Інна Шевченко завагітніла у 46 років після трьох спроб екстракорпорального запліднення у Франції.

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Журналістка розповіла в інтерв'ю "Коротко про", як подолала довгий шлях до материнства. Інна та її чоловік, французький режисер Лоран Жаві, більш як два роки боролися за право стати батьками.

"Я нещодавно змінила у профілі Instagram — "вагітна у 46". Досі взагалі приховувала свій вік. А зараз, коли сталося таке диво, навпаки, мені хочеться підтримати жінок і довести, що не все ще втрачено навіть у 46", — розповіла Інна.

Інна Шевченко критикує українську медицину

Журналістка критично оцінює українську медичну систему, яка не попереджає жінок про різні вікові періоди для репродуктивного здоров'я.

"До 44 років мені жоден гінеколог ніколи не казав, що варто поспішити. В Україні я перевірялася, мій чоловік перевірявся, і ніхто не акцентував, що треба швидше вагітніти. Бо після 38 років починається перше падіння дітородної функції у жінки, а після 43-х — різкий спад, буквально до 5% шансів", — пояснила колишня ведуча.

Колишня ведуча програми "Факти" Інна Шевченко оголосила про вагітність Фото: Instagram

Вона завагітніла після третьої спроби ЕКЗ у Франції, хоча репродуктолог одразу попередив про низькі шанси.

"Він каже: "Вам 44, якби ви прийшли в 43, у вас би було набагато більше шансів. А так — 5%". Мені пропонували взяти донорську яйцеклітину, бо так буде простіше. Але я не захотіла і таки наполягла на тому, що будемо пробувати з моїми", — згадує Інна.

Безплатне ЕКЗ до 43 років

У Франції ЕКЗ безплатно роблять до 43 років — у рамках страхового пакета, а після цього віку навіть за гроші мало хто береться за процедуру. За словами Шевченко, процес був виснажливим не лише фізично, але й морально та матеріально. Підтримка її коханого стала вирішальною.

"Було важко і морально, і фізично, і матеріально. Бо кожного разу сподіваєшся, живеш цією надією, зрештою — щось виходить, але на якомусь етапі все провалюється", — зізнається вона.

Інна Шевченко чекає на появу малюка Фото: Instagram

Попри вагітність, Інна Шевченко продовжує займатися бізнесом — має власний бренд жіночого одягу та магазин вінтажних речей з Франції, хоча визнає, що війна суттєво вплинула на продажі в Україні.

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