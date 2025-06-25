Выпускница университета откликнулась на 647 вакансий: ее позвали только в одно место

23-летняя Кейтлин Морган после 18 месяцев тщетных поисков нашла работу бухгалтера-стажера, но поставила под сомнение ценность университетского образования. Девушка откликнулась на 647 вакансий и получила только один положительный ответ.

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Кейтлин поставила себе цель — подавать два заявления ежедневно. Выпускница сразу получила 150 отказов, а на 271 заявку вообще не получила ответа, передает издание BBC.

"Я вкладывала столько усилий и времени, чтобы оформить заявки. Когда не получала ответа, то просто удивлялась: что же делало мою заявку недостойной обратной связи?" — размышляет Кейтлин.

Морган закончила Университет Суонси по специальности "Финансы и бухгалтерский учет" и даже имела годовой опыт работы в отрасли. Она надеясь, что это поможет выделиться среди других кандидатов.

"Я тяжело работала ради диплома и имела опыт, поэтому задумалась, стоит ли оно того? Был период, когда я полностью потеряла мотивацию и разуверилась в пользе университета и дипломов", — признается она.

ИИ как препятствие

Кейтлин считает, что на начальном этапе причиной ее неудач могла стать политика использования в компаниях ИИ для фильтрации кандидатов, которые не подходят на ту или иную позицию.

"Мое резюме было написано так, что программы сканирования резюме не могли его прочитать. Я получала отказы. Однако после корректировки меня иногда брали на следующий этап", — объясняет она.

В конце концов, девушка прошла до этапа оценивания в 221 компании и ходила на пять финальных собеседований.

Рекордная конкуренция

После месяцев неопределенности Кейтлин наконец-то получила свою первую работу по специальности. Она переедет из родного городка Тинтерни в Лондон, чтобы в сентябре занять позицию бухгалтера-стажера.

Кейтлин Морган наконец-то получила свою первую работу по специальности Фото: BBC

"Это было именно то, чего я хотела. Там предоставляют возможность пройти дополнительные в сфере финансов. Просто хотелось бы, чтобы это произошло немного быстрее", — говорит она.

Советы экспертов

Эксперты по рекрутингу советуют выпускникам адаптировать резюме под конкретные вакансии.

"Получить первую работу после обучения — это самый большой шаг в карьере, потому что у вас в начале нет большого опыта. Из-за огромного количества кандидатов работодателям очень трудно отобрать лучшего. Очень важно, чтобы претенденты на рабочее место адаптировали свое резюме под конкретную позицию", — комментирует Джеймс Фортнем из Robert Half Recruitment.

По его словам, компании действительно используют программные инструменты для сопоставления резюме с вакансией. "Поскольку у выпускников обычно нет большого опыта, они часто оказываются ниже в этом рейтинге", — пояснил он.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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