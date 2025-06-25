Випускниця університету відгукнулась на 647 вакансій: її покликали тільки в одне місце

23-річна Кейтлін Морган після 18 місяців марних пошуків знайшла роботу бухгалтера-стажера, але поставила під сумнів цінність університетської освіти. Дівчина відгукнулась на 647 вакансій й отримала лише одну позитивну відповідь.

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Кейтлін поставила собі мету — подавати дві заяви щодня. Випускниця відразу отримала 150 відмов, а на 271 заявок взагалі не отримала відповіді, передає видання BBC.

"Я вкладала стільки зусиль і часу, щоб оформити заявки. Коли не отримувала відповіді, то просто дивувалася: що ж робило мій відгук негідним зворотного зв'язку?" — розмірковує Кейтлін.

Морган закінчила Університет Суонсі зі спеціальності "Фінанси та бухгалтерський облік" і навіть мала річний досвід роботи в галузі. Вона сподіваючись, що це допоможе виділитися серед інших кандидатів.

"Я важко працювала заради диплома і мала досвід, тому задумалась, чи варте воно того? Був період, коли я повністю втратила мотивацію й зневірилась у користі університету та дипломів", — зізнається вона.

ШІ як перешкода

Кейтлін вважає, що на початковому етапі причиною її невдач могла стати політика використання у компаніях ШІ для фільтрації кандидатів, які не підходять на ту чи іншу позицію.

"Моє резюме було написане так, що програми сканування резюме не могли його прочитати. Я отримувала відмови. Однак після коригування мене іноді брали на наступний етап", — пояснює вона.

Зрештою, дівчина пройшла до етапу оцінювання у 221 компанії та ходила на п'ять фінальних співбесід.

Рекордна конкуренція

Після місяців невизначеності Кейтлін нарешті отримала свою першу роботу за фахом. Вона переїде з рідного містечка Тінтерні до Лондона, щоб у вересні зайняти позицію бухгалтера-стажера.

Кейтлін Морган нарешті отримала свою першу роботу за фахом Фото: BBC

"Це було саме те, чого я хотіла. Там надають можливість пройти додаткові у сфері фінансів. Просто хотілося б, щоб це сталося трохи швидше", — каже вона.

Поради експертів

Експерти з рекрутингу радять випускникам адаптувати резюме під конкретні вакансії.

"Отримати першу роботу після навчання — це найбільший крок у кар’єрі, бо у вас на початках немає великого досвіду. Через величезну кількість кандидатів роботодавцям дуже важко відібрати найкращого. Дуже важливо, щоб претенденти на робоче місце адаптували своє резюме під конкретну позицію", — коментує Джеймс Фортнем з Robert Half Recruitment.

За його словами, компанії справді використовують програмні інструменти для зіставлення резюме з вакансією. "Оскільки у випускників зазвичай немає великого досвіду, вони часто опиняються нижче в цьому рейтингу", — пояснив він.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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Також чоловік розповів, як легко отримує майже 70 тисяч доларів на рік. У зв'язку з гострою нестачею далекобійників у Великій Британії люди з такою професією можуть отримувати досить високу зарплату.

Крім того, українець Володимир Волоско здивував, чим заробляє без вищої освіти — до 120 тисяч гривень в місяць.